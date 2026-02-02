Ο Άαρον Τσιμπόλα που αποχώρησε από τον Λεβαδειακό ανακοινώθηκε από την Κιλμάρνοκ, επιστρέφοντας στη σκωτσέζικη ομάδα.

Παρελθόν από τον Λεβαδειακό μετά από μισή σεζόν με τους Βοιωτούς αποτελεί ο Άαρον Τσιμπόλα.

Ο 31χρονος Κονγκολέζος χαφ, ο οποίος μέτρησε 15 εμφανίσεις με τον Λεβαδειακό, επιστρέφει στην Κιλμάρνοκ, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτησή του.

Στο παρελθόν ο Τσιμπόλα είχε πραγματοποιήσει 78 συμμετοχές με τη φανέλα της «Κίλι», μετρώντας πέντε γκολ και δύο ασίστ.