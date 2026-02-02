Λεβαδειακός: Ο Τσιμπόλα επέστρεψε στην Κιλμάρνοκ
Ο Άαρον Τσιμπόλα που αποχώρησε από τον Λεβαδειακό ανακοινώθηκε από την Κιλμάρνοκ, επιστρέφοντας στη σκωτσέζικη ομάδα.
Παρελθόν από τον Λεβαδειακό μετά από μισή σεζόν με τους Βοιωτούς αποτελεί ο Άαρον Τσιμπόλα.
Ο 31χρονος Κονγκολέζος χαφ, ο οποίος μέτρησε 15 εμφανίσεις με τον Λεβαδειακό, επιστρέφει στην Κιλμάρνοκ, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτησή του.
Στο παρελθόν ο Τσιμπόλα είχε πραγματοποιήσει 78 συμμετοχές με τη φανέλα της «Κίλι», μετρώντας πέντε γκολ και δύο ασίστ.
Back Home 💙 pic.twitter.com/4JSV9axxZp— Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) February 2, 2026
@Photo credits: INTIME
