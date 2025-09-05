Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 6ος Κολυμβητικός Μαραθώνιος «Ο Γύρος της Θύμαινας»

Πραγματοποιήθηκε στη Θύμαινα ο 6ος Κολυμβητικός Μαραθώνιος «Ο Γύρος της Θύμαινας», ένας μοναδικός αγώνας μαραθώνιας κολύμβησης που αποτελεί πλέον θεσμό για το νησί και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Τον γύρο της Θύμαινας κολύμπησαν 17 αθλητές και αθλήτριες δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους σε μια απαιτητική διαδρομή 17 χιλιομέτρων γύρω από το νησί, συνοδευόμενοι από καΐκια, διασώστες και εθελοντές, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασφάλειας, συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Στον φετινό Μαραθώνιο συμμετείχε επίσης μια ξεχωριστή βάρκα με τους Legends του θεσμού, τους κολυμβητές που έχουν σημαδέψει με την παρουσία τους την πορεία του αγώνα και έχουν τις περισσότερες συμμετοχές μέχρι σήμερα. Οι Legends κολύμπησαν όλοι μαζί, εκτός συναγωνισμού, παραχωρώντας τις θέσεις τους σε νέους αθλητές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους να ζήσουν για πρώτη φορά τη μοναδική εμπειρία του Γύρου της Θύμαινας.

Η κατάταξη τερματισμών είναι:

Παπαδόπουλος Γιώργος (4ω 25λ) Μπαντουβάνης Πάνος (4ω 30λ) Στογιαννίδου Πάττυ (4ω 40λ) Κατσικάρη Μαρία (5ω 35λ) Μαυραγάνης Στρατής (5ω 38λ) Δασκαλάκης Γιάννης (5ω 50λ) Σεριστατίδης Ιωσήφ (5ω 51λ) Πανούση Σοφία (6ω 28λ) Αργυρόπουλος Δημήτρης (6ω 31λ) Ευγενειάδης Κωνσταντίνος (6ω 37λ) Αβραάμ Γιώργος (6ω 43λ) Σαββίδης Δημήτρης (6ω 58λ) Μπαλίδης Μίλτος (7ω 15λ) Σακελάρης Δημήτρης (7ω 20λ) Οταπασίδου Πηνελόπη (7ω 23λ) Ντόκος Χρήστος (δεν ολοκλήρωσε) Σιούρας Δημήτρης (δεν ολοκλήρωσε) Βάρκα legend (Σαμαράς Αλέξανδρος, Παρίσης Ανδρέας, Αργυριάδου Αργυρώ, Γκιουζέπας Δημήτρης)

Το ίδιο βράδυ, η πλατεία του νησιού γέμισε με φως, χαμόγελα και συγκίνηση για την τελετή λήξης. Σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, κάτοικοι, αθλητές, συνοδοί, καπετάνιοι και επισκέπτες ένωσαν τις φωνές τους σε ένα ζεστό χειροκρότημα.

Οι απονομές που ακολούθησαν δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, ήταν μια στιγμή αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι έδωσαν ψυχή και δύναμη για να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο 6ος Κολυμβητικός Μαραθώνιος Θύμαινας.

Τιμήθηκαν αθλητές για τις επιδόσεις τους, συνοδοί για τη στήριξή τους και καπετάνιοι για την αδιάκοπη παρουσία τους δίπλα στους κολυμβητές. Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν:

Στην αθλήτρια Πάττυ Στογιαννίδου , που λίγες ημέρες πριν τον Μαραθώνιο της Θύμαινας πραγματοποίησε τον σπουδαίο άθλο της διάσχισης του Στενού της Μάγχης. Η επιμονή, η αφοσίωση και η σπάνια της δύναμη ενέπνευσαν όλους μας και τίμησαν το νησί με την παρουσία της.

, που λίγες ημέρες πριν τον πραγματοποίησε τον σπουδαίο άθλο της διάσχισης του της Η επιμονή, η αφοσίωση και η σπάνια της δύναμη ενέπνευσαν όλους μας και τίμησαν το νησί με την παρουσία της. Στον κολυμβητή Δημήτρη Αργυρόπουλο , που για 4η φορά ολοκλήρωσε τον Γύρο της Θύμαινας . Με το ήθος, τη δύναμη της ψυχής του και την παρουσία του ως αθλητής ΑμεΑ, δείχνει σε όλους μας πως η θέληση δεν γνωρίζει όρια και πως η θάλασσα χωράει τους πάντες.

, που για 4η φορά ολοκλήρωσε τον της . Με το ήθος, τη δύναμη της ψυχής του και την παρουσία του ως αθλητής ΑμεΑ, δείχνει σε όλους μας πως η θέληση δεν γνωρίζει όρια και πως η θάλασσα χωράει τους πάντες. Στον γηραιότερο καπετάνιο του θεσμού, Γιάννη Μύτικα, που με την αδιάκοπη παρουσία του στον Μαραθώνιο, τη ναυτοσύνη του και τη βαθιά αγάπη του για τη θάλασσα, αποτελεί ζωντανό σύμβολο της παράδοσής μας. Με το καΐκι του δίπλα στους αθλητές, εδώ και χρόνια στηρίζει και εμπνέει, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της Θύμαινας.

Η Θύμαινα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι, αν και μικρό σε μέγεθος νησί, διαθέτει μεγάλη ψυχή, φιλοξενία και αυθεντικότητα.