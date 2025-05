Ο Άλκης Κυνηγάκης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην κούρσα των 10 χλμ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water, στο Στάρι Γκραντ της Κροατίας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Ο Άλκης Κυνηγάκης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην κούρσα των 10 χλμ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water, στο Στάρι Γκραντ και στο νησί Χβαρ της Κροατίας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Για τον 26χρονο ήταν το πρώτο σημαντικό τεστ μετά τη 10η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και η 2η διαδοχική συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά την 7η θέση, επίσης, πέρυσι στο Βελιγράδι.

Ο Κυνηγάκης πέρασε στην 8η θέση στο 1,6χλμ. της κούρσας και στην 11η θέση τα 3,3 χλμ., όμως ανέβηκε στην 9η θέση στα 5χλμ. σε 53:01.03, μειώνοντας και την απόσταση από τους πρωτοπόρους στα 6,51 δευτερολέπτα.

Στα επόμενα 1600μ. ο Κυνηγάκης ήταν στη 13η θέση και σε απόσταση 22,5 δευτερολέπτων από την κορυφή Ο Έλληνας κολυμβητής παρέμεινε στο γκρουπ που οδηγούσε τον αγώνα, πέρασε στη 10η θέση τα 8,3 χλμ. και 10,4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κριστόφ Ρασόφσκι, που οδηγούσε την κούρσα.

Στο τελευταίο κομμάτι τoυ αγώνα και στο τελικό σπριντ ο Έλληνας κολυμβητής βρισκόταν ανάμεσα στην οκτάδα του αγώνα, για να τερματίσει στην 8η θέση με 1ώρ.47:31.34 και σε απόσταση 7,65 δευτερολέπτων από τον νικητή.

Ο Ρασόφσκι στα τελευταία 500 περίπου μέτρα ακολούθησε τη δική του γραμμή και δικαιώθηκε, με τον ολυμπιονίκη του Παρισιού, να γίνεται και πρωταθλητής Ευρώπης στην απόσταση, σε 1ώρ.47:23.68.

Olympic Champion ✅ World Champion ✅ And now Kristof Rasovszky 🇭🇺 finally adds a 10km European title to his collection! ✅🥇 #EuropeanAquatics #OpenWaterSwimming #StariGrad2025 pic.twitter.com/pdlACWZdlq

Στο βάθρο τον ακολούθησαν δύο Γάλλοι, ο Λόγκαν Φοντέν με 1ώρ.47:26,05 και ο Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ, 2ος στην περσινή διοργάνωση στο Βελιγράδι, που τερμάτισε σε 1ώρ.47:26.18.

Ο Ιταλός Γκριγκόριο Παλτρινιέρι δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, καταλαμβάνοντας την 4η θέση (1ώρ.47:26.28), ενώ μπροστά από τον Κυνηγάκη βρέθηκαν οι: Αντρέα Φιλαντέλι (Ιταλία) 1ώρ.47:26.28, Σέσα Βελί (Γαλλία) 1ώρ.47:29.44 και Ματάν Ροντίτι (Ισραήλ) 1ώρ.47:30.61. Από τους 31 κολυμβητές οι 28 έφθασαν στον τερματισμό.

Η διοργάνωση άνοιξε με την κούρσα στα 10 χλμ. γυναικών, με τη Γεωργία Μακρή να τερματίζει στη 13η θέση και να αποκτά πολύτιμες εμπειρίες.

Η 19χρονη πέρασε τα 5 χλμ. στη 12η θέση σε 59:56.96 και τερμάτισε στη 13η θέση σε 2ώρ.00:29.72

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Βικτόρια Μιχακιλιβάρι από την Ουγγαρία σε 1ώρ.57:27.54, η 21χρονη το 2022 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. μικτή ατομική στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης και τώρα πήρε το χρυσό και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο open water.

🥇 2nd ever 10km. First place.



Viktoria Mihalyvari does it again, pool champ turned open water queen! 🇭🇺🌊#StariGrad2025 #OpenWaterSwimming #EuropeanAquatics pic.twitter.com/452hWnlKI6