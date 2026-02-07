Ο Παναιτωλικός διπλασίασε το προβάδισμα του στην έδρα της ΑΕΛ Νovibet, χάρη σε φανταστικό γκολ του Ντιέγκο Εστεμπάν.

Ιδανικό πρώτο 25λεπτο για τον Παναιτωλικό στην έδρα της ΑΕΛ Novibet! Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, χάρη στο παρθενικό τέρμα του Γιουσούφ Μπάντζι και διπλασίασαν το προβάδισμα τους χάρη σε αδιανόητο γκολ του Ντιέγκο Εστεμπάν.

Στο 23ο λεπτό ο Αλεξάντρου Ματσάν εκτέλεσε κόρνερ, από απομάκρυνση του Λεάντρο Γκαράτε στο πρώτο δοκάρι η μπάλα στρώθηκε στον Ισπανό χαφ, ο οποίος «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου με φανταστικό βολέ εκτός περιοχής για το 0-2.

Αξιοσημείωτο πως ο Εστεμπάν είχε περάσει στο ματς επτά λεπτά νωρίτερα, στο 16ο λεπτό, όταν αντικατέστησε τον τραυματία Χάρη Μαυρία. Ο Έλληνας μπακ δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω ενοχλήσεων, ο Γιάννης Σατσιάς γύρισε στη θέση του και ο Ισπανός πήγε στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, μαζί με Ανδρέα Μπουχαλάκη και Ματσάν.

O 25χρονος μέσος έχει σκοράρει δυο φορές σε 23 εμφανίσεις, ενώ έχει δώσει και μια ασίστ.