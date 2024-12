Ο Μίρον Λιφίντσεφ πρωταγωνίστησε στη 2η ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Βουδαπέστη, με τον 18χρονο Ρώσο να γίνεται πρωταθλητής κόσμου στα 100μ. ύπτιο με παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ στα 48.76.

Οι Ρώσοι αθλητές κι αθλήτριες είναι αλήθεια πως λείπουν πάρα πολύ από τις πισίνες του κόσμου τα δύο σχεδόν χρόνια, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων από τη διεθνή αθλητική κοινότητα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η απόφαση της World Aquatics για απαγόρευση συμμετοχής σε διοργανώσεις αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, με το πέρασμα του χρόνου έγινε πιο ελαστική, δίνοντας το περιθώριο σε εκπροσώπους των δύο χωρών να παίρνουν μέρος ως «ανεξάρτητοι».

Είκοσι επτά Ρώσοι, υπό αυτό το καθεστώς κι έπειτα από συγκεκριμένες διαδικασίες ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας κι ένας από αυτούς ο Μίρον Λιφίντσεφ ήταν το πρόσωπο της 2η ημέρας του πρωταθλήματος, την Τετάρτη (11/12) στην Duna Arena.

O 18χρονος έγινε παγκόσμιος κόσμου στα 100μ. ύπτιο με παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ στα 48.76, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ (48.90) που είχε ο συμπατριώτης του Κλίμεντ Κολέσνκικοφ από το 2017.

Ο Λιφίντσεφ στο ντεμπούτο του σε διεθνή διοργάνωση και για να φθάσει στη μεγάλη του επιτυχία, νίκησε τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος (48.79), ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι είχε στερήσει από τον Απόστολο Χρήστου στα 200μ. ύπτιο.

Ο Λιφίντσεφ εκείνες τις ημέρες και συγκεκριμένα στις 28 Ιουλίου στη διάρκεια του ρωσικού κυπέλλου σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων και στα 100μ. ύπτιο σε 50άρα πισίνα με 52.08. Αυτός ο χρόνος στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων θα υστερούσε μόνο από τα 52.00 που σημείωσε ο Ιταλός, Τόμας Τσεκόν.

Παράλληλα, τα 48.76 που σημείωσε στη Βουδαπέστη αποτελούν την 4η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην 25άρα πισίνα, πίσω από τους Κόλμαν Στιούαρτ (ΗΠΑ) 48.33, Ράιν Μέρφι (ΗΠΑ) 48.50 και τον Κλίμεντ Κολέσνικοφ (48.58).

Στο τέλος της βραδιάς ο Λιφίντσεφ πρόσθεσε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, μαζί με τον Κιρίλ Μπρίγκοντα, και τις Αρίνα Σούρκοβα και Ντάρια Τροφίμοβα επικράτησαν 4Χ50μ. μικτή ομαδική mixed, με χρόνο που αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης (1:35.36).

Team NAB takes gold in the Mixed 4x50m Medley Relay with a stunning time of 1:35.36! 🏅#AQUABudapest2024 pic.twitter.com/xhyJQhfzrZ