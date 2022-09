Ο Βασίλης Σοφικίτης μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Οτεπένι της Ρουμανίας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. μικτή ατομική και στο παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα στη Λίμα.

Σπουδαία επιτυχία για τον Βασίλη Σοφικίτη, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 400μ. μικτή ατομική στο 8ο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στη Λίμα του Περού.

Στον τελικό του αγωνίσματος, ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού αν και κολύμπησε στον πρώτο διάδρομο πέτυχε ατομικό ρεκόρ με χρόνο 4:19.60 και κατέλαβε την τρίτη θέση, πίσω από τον Ιάπωνα Ρίκου Γιαμαγκούτσι (4:14.88) και τον Βραζιλιάνο Στέφαν Στέβερνικ (4:17.68).

Ο Σοφικίτης τον Ιούλιο ήταν τρίτος στο ίδιο αγώνισμα και στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, στη Ρουμανία. Παράλληλα, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που ένας Ελληνας κολυμβητής ανεβαίνει στο βάθρο των 400μ. μικτή σε παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα, μετά το χρυσό του Απόστολου Παπαστάμου το 2019 στη Βουδαπέστη.

