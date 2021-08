O Ινφαντίνο λίγο πριν τον τελικό του ποδοσφαίρου πήγε να δει… καράτε (pic)

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο εθεάθη στις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται το ολυμπιακό τουρνουά του καράτε.

Δύο ώρες πριν τον τελικό του ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες μεταξύ Βραζιλίας και Ισπανίας, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο αποφάσισε να πάει να παρακολουθήσει αγώνες καράτε!

Ο ισχυρός άνδρας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έβαλε την μασκούλα του και πήγε να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες, πριν (υποθέτουμε...) πάει στο στάδιο της Γιοκοχάμα για τον μεγάλο τελικό.

FIFA President Gianni Infantino is in the house! The head of the International Football Federation just arrived at Nippon Budokan to watch the Karate competition



As we say in Karate: OSS!#Karate #KarateSpirit #Tokyo2020 pic.twitter.com/9kf2LrzNu3