O Γιώργος Τζάνος έχει την ευκαιρία στη Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του.

Με μια σπουδαία επιτυχία από τον Γιώργο Τζάνο άρχισε για την εθνική ομάδα καράτε το 58ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών στην Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας.

Ο Γιώργος Τζάνος εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της κατηγορίας +84κ. κούμιτε και την Κυριακή (26/2) θα παίξει για το χρυσό μετάλλιο με τον Γάλλο, Μεχντί Φιλαλί.

Ο 34χρονος πρωταθλητής στον 1ο γύρο νίκησε τον Ρουμάνο, Κονσταντίν Τσιπριάν με 8-0, στο 2ο γύρο τον Βόσνιο Ανές Μπόσταντζιτς με 1-0, στον 3ο τον Κροάτη, Άντζελο Κβέσιτς με 1-0 και στον ημιτελικό τον Τούρκομ, Φατίχ Σεν με 2-0.

