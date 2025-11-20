Πέτρος Γκαϊτατζής: «Είμαι χάλκινος ολυμπιανίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου»

Έξω από τα δόντια τα είπε ο Πέτρος Γκαϊτατζής σε βίντεο που ανήρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, τονίζοντας πως κανείς στην Ελλάδα δεν ασχολείται με τα «ερασιτεχνικά» αθλήματα.



Την ώρα που η ελληνική κωπηλασία συνεχίζει να γράφει ιστορία, ένας από τους πρωταγωνιστές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μίλησε ανοιχτά για την πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πέτρος Γκαϊτατζής, που μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, η οποία ήδη σχολιάζεται έντονα στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης ξεκινά με μια ωμή παραδοχή:

«Είμαι χάλκινος ολυμπιανίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου».

Και συνεχίζει περιγράφοντας τη σκληρή αλήθεια πίσω από ένα ερασιτεχνικό άθλημα που μόνο ερασιτεχνικό δεν είναι:«Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας. Και όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με τα λεγόμενα “ερασιτεχνικά” αθλήματα – που μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι. Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να μοιραστούμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας. Πώς γίνεται αυτό; Είναι πραγματικά τρελό. Και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί κάποιος να ανεβάζει βιντεάκια και να δείχνει το πώς ζει».