Η Ερμιόνη Γκίκα βρίσκεται στη 2η θέση στα ILCA 6 και ο Αδαμάντιος Πετριανός στην 4η θέση στα ILCA 7 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U21, που φιλοξενείται στις Κανάριες Νήσους.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποιούν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA U21 που διεξάγεται στο Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων.

Μετά και τη δεύτερη ημέρα του αγώνα η Ερμιόνη Γκίκα και ο Αδαμάντιος Πετριανός βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία και δείχνουν να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι χθεσινές δύο κούρσες έγιναν κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της αστάθειας του

ανέμου, αλλά οι ιστιοπλόοι μας ανταποκρίθηκαν.

Στα ILCA 6 η Γκίκα τερμάτισε 6h (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή της) και 1h αντίστοιχα και με 7 βαθμούς ποινής έπειτα από τέσσερις ιστιοδρομίες είναι 2η στη γενική κατάταξη των 52 σκαφών.

Στις δύο πρώτες κούρσες η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων του 2025 είχε τερματίσει 2η και 4η αντίστοιχα.

Προηγείται η Ιταλίδα Ζ. Καρακιόλο με 4 βαθμούς, ενώ στην 3 η θέση είναι η Ισπανίδα Ι. Ντ. Τόμας με 12 βαθμούς.

Στα ILCA 7 o Αδαμάντιος Πετριανός τερμάτισε 25ος (την αφαίρεσε) και 3ος αντίστοιχα και με 12

βαθμούς ποινής ανέβηκε στην 4η θέση σε σύνολο 96 σκαφών.

Ο Ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός είναι 60ός με 73 βαθμούς. Στις χθεσινές κούρσες χρεώθηκε με 22 και 49 βαθμούς ποινής αντίστοιχα. Στα U19 ο Ελληνας αθλητής είναι 16ος.



