Η ΑΕΚ ανεβάζει ρυθμούς στα Σπάτα ενόψει του ντέρμπι με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει ουσιαστικά το σύνολο του ρόστερ διαθέσιμο με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επιλογές γύρω από τον Γιόβιτς.

Από την Τετάρτη η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena, μετά το διήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, με τους κιτρινόμαυρους να ανεβάζουν σήμερα ρυθμούς στα Σπάτα.

Η ΑΕΚ μετά την εμφατική επικράτηση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το διπλό στην Τρίπολη επί του Αστέρα έβγαλε αντίδραση και σίγουρα πηγαίνει με λιγότερη πίεση στο ντέρμπι, έχοντας πατήσει με ματς περισσότερο στην κορυφή.

Αυτή είναι ακόμα μια εβδομάδα που ο Νίκολιτς είχε κενή για να προετοιμάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάτι που δεν ίσχυε για το προηγούμενο διάστημα όταν οι κιτρινόμαυροι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη ή στο Κύπελλο, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει ουσιαστικά όλο το ρόστερ στη διάθεσή του (με τον Περέιρα να έχει ξεκινήσει να παίρνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος).

Το παν φυσικά είναι η εικόνα της ΑΕΚ να είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με αυτήν που είχε παρουσιάσει στην Τρίπολη. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν αγώνα τέτοιων απαιτήσεων όπως αυτός που έρχεται κόντρα στον Ολυμπιακό και όταν στον πρώτο γύρο στο ντέρμπι του Φαλήρου η Ένωση δεν είχε καταφέρει να ανταποκριθεί καθόλου.

Οι πρώτες σκέψεις του Νίκολιτς για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του, στα οποία για ακόμα μια φορά τα ερωτηματικά μέχρι στιγμής να είναι ξανά στις θέσεις γύρω από τον Γιόβιτς. Κι αυτό διότι εκτός από τον σούπερ φορμαρισμένο Σέρβο φορ στην κορυφή, οι θέσεις από τον «άσσο» μέχρι και τη μεσαία γραμμή μοιάζουν δεδομένες. Με Στρακόσα στην εστία, με Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και είτε Πήλιο, είτε Πένραϊς στο κλασικό δίλημμα αριστερά στην άμυνα και τον Μαρίν να επιστρέφει πιθανότατα πλάι στον Πινέδα στον άξονα.

Από εκεί και πέρα μεσοεπιθετικά θα γίνει και αυτή τη φορά μεγάλη «μάχη» καθώς οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές και ο Νίκολιτς φαίνεται να σκέφτεται διάφορα. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με το αν θα διατηρήσει τον Βάργκα μαζί με τον Γιόβιτς ή αν κοντά στον Σέρβο φορ επιλέξει αυτή τη φορά τον Κοϊτά που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες ή τον Ζίνι που η λογική λέει πως θα αρχίσει να μπαίνει πιο πολύ στην εξίσωση πλέον.

Επίσης ο Γκατσίνοβιτς που εξέτισε και επανέρχεται διεκδικεί δυνατά τη θέση στην αριστερή πλευρά και ίσως είναι και το φαβορί (εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει και ο Κοϊτά), ενώ δεξιά μένει να φανεί αν θα παραμείνει ο Λιούμπισιτς ή αν θα μπορούσε να επιστρέψει στην ενδεκάδα ο Ελίασον. Όλα αυτά είναι σκέψεις στο μυαλό του Νίκολιτς, ο οποίος έχει δύο ακόμα μέρες μπροστά του για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις.