Με 203 σκάφη το Open Περιφερειακό πρωτάθλημα Αθηνών στην κατηγορία όπτιμιστ

Με 203 αθλητές από 28 ομίλους, διεθνή συμμετοχή και στόχο την πρόκριση της προεθνικής 2026, ξεκινά την Παρασκευή το open Πρωτάθλημα Αθηνών Οπτιμιστ...

Άλλος ένας πολύ σημαντικός εσωτερικός αγώνας πρόκειται να ξεκινήσει την Παρασκευή (16/1) με διοργανωτές τον Ν.Α.Ο. Περάματος και τον Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο λόγος για το open Περιφερειακό πρωτάθλημα Αθηνών (Grand Slam) στην κατηγορία Οπτιμιστ για την πρόκριση της προεθνικής ομάδας του 2026. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αποτυπώνεται στη συμμετοχή 203 αγοριών και κοριτσιών από 28 ομίλους.

Ανάμεσά τους είναι και σκάφη από την Ολλανδία και την Ουγγαρία που έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ξεχωριστά ελληνικά νερά και να ανταγωνιστούν τους πολύ δυνατούς Ελληνες νεαρούς ιστιοπλόους που πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο και βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στις κατηγορίες της Ανάπτυξης.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι τα δυο τελευταία χρόνια σχεδόν σε κάθε εσωτερικό αγώνα τρέχουν αθλητές από το εξωτερικό και αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στην μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας για την προετοιμασία τους.

