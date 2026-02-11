Περιστέρι και ΠΑΟΚ δίνουν τις τελευταίες μάχες για την Β' φάση των Ομίλων του FIBA Europe Cup πριν από τα Playoffs. Τι χρειάζονται για την 1η θέση των ομίλων τους.

Το Περιστέρι (που έχει εξασφαλίσει τη πρόκριση στα Playoffs του FIBA Europe Cup) θα... ανοίξει το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων καθώς θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία από την Πετκίμ στην «Aliaga Belediyesi Enka Arena» για την τελευταία αγωνιστική της Β' φάσης.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 1η θέση με ρεκόρ 4-1 όπερ και σημαίνει ότι ο νικητής θα τερματίσει και στην κορυφή του ομίλου και θα έχει το αβαντάζ της έδρας στα Playoffs.

«Πρόκειται για μια πολύ δυνατή, αθλητική ομάδα. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να βγάλουμε ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε με μεγάλη διαφορά (σ.σ. 61-82), οπότε τώρα πρέπει να εμφανιστούμε “πεινασμένοι”, να παίξουμε με πάθος και να αποδείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε, επιβεβαιώνοντας ότι δίκαια βρεθήκαμε στα προημιτελικά της διοργάνωσης» υποστήριξε ο Ομάρ Πέιν.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA.

Μισή ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην «PAOK Sports Arena» την Μπιλμπάο αλλά με το έργο του «δικεφάλου» για την 1η θέση του ομίλου να είναι πιο δύσκολο. Δεν θα φτάσει μόνο η νίκη, αλλά θα πρέπει η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς να καλύψει και το -22 από την αναμέτρηση της Ισπανίας (95-73 οι Βάσκοι) για να έχει το αβαντάζ της έδρας στα Playoffs.Εκεί όπου έχει ήδη προκριθεί.

Tόσο ο Πάτρικ Μπέβερλι, όσο και ο Αντώνης Κόνιαρης προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Ζντοβτς ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεν ΠΑΟΚ προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Μπιλμπάο από... εννέα!

Τζάμπολ στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ.