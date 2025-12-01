Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιτσιοπλοϊας Ένταξης θα λάβουν μέρος 4 Έλληνες αθλητές με αναπηρία

Σε μία πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση θα λάβουν μέρος τέσσερις Έλληνες ιστιοπλόοι με αναπηρία. Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας Ένταξης που θα διεξαχθεί στο Ομάν και θα είναι ένας αγώνας υψηλών επιδόσεων.

Με την ενσωμάτωση μορφών και εξοπλισμού Ένταξης, αυτά τα πρωταθλήματα έχουν σαν στόχο να άρουν τα εμπόδια, να αμφισβητήσουν τις αντιλήψεις και να θέσουν ένα νέο πρότυπο για το πώς μοιάζει ο παγκόσμιας κλάσης προσβάσιμος αθλητισμός.

Παράλληλα υποστηρίζουν τον μακροπρόθεσμο στόχο της επαναφοράς της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η συμμετοχή είναι τεράστια και έχει φτάσει τους 250 ιστιοπλόους απ’ όλο τον κόσμο!

Οι ελληνικές συμμετοχές:

Βασίλης Χριστοφόρου- Θοδωρής Αλεξάς (RSVC)

Αλέξανδρος Ταξιλδάρης (Hansa 303)

Γιώργος Ρούλιας (Hansa 303)





ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ILCA 4 ΣΤΟN ΝΟΕ

Το πρωτάθλημα EurILCA ILCA 4 Team Racing θα διοργανώσει ο ΝΟΕ το διάστημα 3-7 Δεκεμβρίου. Θα λάβουν μέρος 11 χώρες και την ελληνική ομάδα θα εκπροσωπήσουν οι Στέφανος Σαμαράς, Μιχαήλ Ακάλεστος, Φραγκίσκη Κοσμά και Ελένη Aλχανάτη.



ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ iQFOiL

Κέρδισαν σε εμπειρίες οι τρεις Έλληνες ιστιοπλόοι οι οποίοι έλαβαν μέρος στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL που ολοκληρώθηκε στην Ιταλία.

Έτρεξαν τα μεγαλύτερα ονόματα της κλάσης και η αποστολή των αθλητών μας ήταν πολύ δύσκολη.

Στα κορίτσια μετά από 11 ιστιοδρομίες η Δανάη Ποντίφηξ τερμάτισε 28η με 180 βαθμούς σε σύνολο 55 σκαφών από 22 χώρες.

Στα αγόρια ο Πέτρος Κονταρίνης τερμάτισε 71ος με 191 βαθμούς και ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης 73ος με 197 βαθμούς σε σύνολο 87 σκαφών από 27 χώρες και μετά από 10 κούρσες.