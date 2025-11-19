Οι Έλληνες ιστιοπλόοι πρωταγωνιστούν και στη δεύτερη φάση της «34ης ATHENS INTERNATIONAL SAILING WEEK»

Οι Ελληνες ιστιοπλόοι πρωταγωνιστούν και στη δεύτερη φάση της «34η «Athens International Sailing Week » που περιλαμβάνει αγώνες σε τρεις ολυμπιακές κλάσεις.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν προετοιμαστεί πολύ σκληρά γι’ αυτή την ιστορική διοργάνωση κι έχοντας το πλεονέκτημα ότι γνωρίζουν πολύ καλά τον θαλάσσιο στίβο είναι έτοιμοι να ανέβουν στο βάθρο.

Όσοι παρακολουθούν τις ιστιοδρομίες σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο YouTube θα έχουν διαπιστώσει ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και γίνεται μάχη για τις θέσεις των μεταλλίων.

Σήμερα Τετάρτη έγιναν άλλες δύο κούρσες στα ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 7 ανδρών.

Στις γυναίκες προηγείται η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 στα U19 Ερμιόνη Γκίκα και στους άνδρες πρώτος είναι ο Ν. Χαλιντέι από το Χονγκ Κονγκ.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:



ILCA 6 γυναικών (20 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)



Ερμιόνη Γκίκα 9

Βαρβάρα Πόρτολου 17

Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη 30



IlCA 7 ανδρών (35 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)



Νικ Χαλιντέι Χονγκ Κονγκ 21

Σπύρος Προβελέγγιος 32

Γεώργιος Παπαδάκος 34

49er (5 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

Γεώργιος Παπαδόπουλος - Πέτρος Κωνσταντινίδης 4

Ευάγγελος Δολιανίτης – Νικόλαος Γιωτόπουλος 7

Παναγιώτης Σωτηρίου - Παναγιώτης Μυλωνάς 11



Ο αγώνας και στις τρεις ολυμπιακές κλάσεις ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και την Παρασκευή θα ξεκινήσει η τρίτη και τελευταία φάση με τις διεθνείς κατηγορίες Οπτιμιστ, Techno, 420, ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών.

H «34η Athens International Sailing Week» τελειώνει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου που έχει προγραμματιστεί και η τελετή λήξης στις 7 το απόγευμα στη Βούλα.