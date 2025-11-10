Για αύριο Τρίτη 11/11 μετατέθηκε η πρεμιέρα της 34ης «Athens International Sailing Week 2025», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι άστατες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Αθήνα ανέβαλλαν την πρεμιέρα της 34ης «Athens International Sailing Week 2025» που διοργανώνει η ΕΙΟ σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Έτσι, τα 27 σκάφη της κλάσης iQFOiL που έχουν δηλώσει συμμετοχή έδωσαν το ιστιοπλοϊκό ραντεβού τους για αύριο Τρίτη με ώρα εκκίνησης στις 11 το πρωί.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί σε Live Streaming από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube.

Στον φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή ιστιοπλόοι από 9 χώρες και συγκεκριμένα τις Λιθουανία, Πολωνία, Καναδά, Γερμανία, Κύπρο, Ελβετία, Ουκρανία, Τουρκία και φυσικά την Ελλάδα.

Η «Athens International Sailing Week 2025» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και για τις ολυμπιακές κατηγορίες θα γίνουν ταυτόχρονα τα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Μετά τα iQFOiL από 15 έως 20 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 στον Ν.Ο. Καλαμακίου, ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».