Σε έναν μεγάλο διεθνή αγώνα εξελίσσεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας ILCA 4 που διοργανώνει ο Ν.Ο. Βουλιαγμένης υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας είναι open και εκτός από την Ελλάδα τρέχουν ιστιοπλόοι από άλλες εννέα χώρες! Πρόκειται για τις Κύπρο, Βουλγαρία, Μάλτα, Νορβηγία, Δανία, Ουγγαρία, Εσθονία, Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη.

Αυτό δείχνει το πολύ υψηλό επίπεδο της ελληνικής ιστιοπλοΐας που μέσα στο 2025 έχει κατακτήσει 69 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και συζητείται σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστιοπλοϊκή οικογένεια.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο λόγος που αθλητές κι αθλήτριες μέχρι από το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη έκριναν σκόπιμο να έρθουν στην Αθήνα και να ανταγωνιστούν Ελληνες ιστιοπλόους σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Έτσι η συμμετοχή είναι τεράστια και αποτελεί ρεκόρ. Συνολικά συμμετέχουν 231 ιστιοπλόοι από 10 χώρες και όσον αφορά την Ελλάδα από 39 ναυτικούς ομίλους!

Κάτω, λοιπόν, από αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες η ΕΙΟ δεν ήταν δυνατόν να μην μεταδώσει το πρωτάθλημα σε Live Streaming μέσα από το κανάλι της στο You Tube όπως κάνει πάντα σε όλους τους πολύ σημαντικούς αγώνες.

Τα αποτελέσματα μετά τις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες

ΑΓΟΡΙΑ (147 συμμετοχές)

Ελευθέριος Τσουκάτος Ν.Ο.Π. Φαλήρου 6β. Στέφανος Σαμαράς Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 11 Καρλ Θράνε Δανία 16 Ευάγγελος Αντωνόπουλος Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 17 Ιωάννης Μπούτρης Ν.Ο. Καλαμακίου 20 Ιαν Γκο Σιγκαπούρη 20

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (84 συμμετοχές)

Φραγκίσκη Κοσμά Ν.Ο.Π. Φαλήρου 6 Κυριακή Βαρσάκη ΝΟΕ 13 Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου Ο.Φ. Θαλάσσης 14 Ελένη Αλχανάτη Ν.Ο.Π. Φαλήρου 18 Καλλιόπη Γκαρή Ν.Ο.Π. Φαλήρου 19 Μαγδαληνή Διώνη Παναγιωτοπούλου Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 28.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

