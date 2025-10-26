Πρωταθλητής Ευρώπης U19 ο Αδαμάντιος Πετριανός

Ο Αδαμάντιος Πετριανός έγινε πρωταθλητής Ευρώπης U19 στην ολυμπιακή κλάση ILCA 7, χαρίζοντας στην ελληνική ιστιοπλοΐα το 68ο μετάλλιο σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2025.

Αυτή τη φορά στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Αδαμάντιος Πετριανός, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία U19 του open ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της ολυμπιακής κλάσης ILCA 7 που ολοκληρώθηκε στο Σπλιτ.

Ο «χάλκινος» παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στα ILCA 7 U19 ήταν 6ος στη γενική κατάταξη της κατηγορίας U21 των 156 σκαφών από 29 χώρες και 1ος στα U19.



Στις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν τερμάτισε 1, 18, 5, 23, 3, 10, 7, 19, 31 (την αφαίρεσε), 17, 14 και 2 αντίστοιχα συγκεντρώνοντας 119 βαθμούς ποινής.

Θαυμάσια εμφάνιση έκανε και ο Αθανάσιος Κυφίδης, ο οποίος κατέλαβε την 8η θέση με 128 βαθμούς.

Στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Ερμιόνη Γκίκα ήταν πολύ δυνατή σε έναν ακόμη απαιτητικό αγώνα και κατέλαβε την 5η θέση με 176 βαθμούς μεταξύ 81 σκαφών από 24 χώρες. Η Ευαγγελία Καραγεώργου τερμάτισε στην 29η θέση με 331 βαθμούς.

Καταλυτικό ρόλο στις νέες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έπαιξε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κροάτης, Λούκα Ράντελιτς, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα στην τεράστια άνοδο των ιστιοπλόων μας και σε αυτές τις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 6 και ILCA 7.



Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Δανάη Γιαννούλη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που ολοκληρώθηκε στην Ιταλία. Στα U19 κοριτσιών κατέλαβε την 8η θέση με 93 βαθμούς μετά από 15 ιστιοδρομίες σε σύνολο 44 σκαφών από 14 χώρες.

Στα U17 κοριτσιών έγιναν 13 κούρσες και η Ηλιάνα Παναγή τερμάτισε 35η με 304 βαθμούς μεταξύ 61 σκαφών από 17 χώρες.

Στα U19 αγοριών τα 100 σκάφη από 25 χώρες έτρεξαν 19 κούρσες και ο Αλέξανδρος Βασμανώλης τερμάτισε 48ος και ο Δημήτρης Ευάγγελος Μωραΐτης 68ος.

Στα U17 αγοριών συμμετείχαν 97 σκάφη από 21 χώρες και έγιναν 18 κούρσες. Ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος ήταν 17ος, ο Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 37ος και ο Νικόλαος Ροδίτης 74ος και 12ος στην κατηγορία U15.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2026

Ομόφωνα και μέσα σε πανηγυρικό κλίμα εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της ΕΙΟ το αγωνιστικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2026. Έστειλαν εκπροσωπήσεις 107 σωματεία και παρευρέθηκαν 95 με δικαίωμα ψήφου τα 86.

Σημείο αναφοράς ήταν οι ζωντανές μεταδόσεις των περισσότερων αγώνων σε όλη τη χώρα, με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των ιστιοπλόων μας κατά 23%(!) και τις τεράστιες διακρίσεις στους μεγάλους διεθνείς αγώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2025 η Ελλάδα έχει κατακτήσει 68 παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια και έπεται συνέχεια!

Από εκεί και πέρα οι εκπρόσωποι των σωματείων εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη νέα διοίκηση της ΕΟΕ που με τις αποφασιστικές και ρηξικέλευθες ενέργειές της καλύπτει πλήρως τις σοβαρές αδυναμίες της ΓΓΑ.

Όπως σημειώνεται από την πλευρά της ομοσπονδίας: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεσολάβηση της ΕΟΕ, έτσι ώστε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία να εξασφαλίσει από χορηγίες το ποσό των 180.000 ευρώ και να καλύψει τις 130.000 ευρώ που αρνήθηκε να διαθέσει η ΓΓΑ τα δυο τελευταία χρόνια για την αγορά σκαφών προκειμένου να τα χρησιμοποιούν αθλητές και αθλήτριες των νησιών μας».

