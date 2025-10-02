«Ασημένιος» ο Μπουγιούρης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 7 Masters

Άλλος ένας παγκόσμιος τίτλος για την ελληνική ιστιοπλοΐα μέσα στο 2025. Αυτή τη φορά με τον πολύπειρο Αντώνη Μπουγιούρη, ο οποίος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 7 Masters που έγινε στη Φόρμια της Ιταλίας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο!

Έλαβαν μέρος 38 αθλητές από 16 χώρες και ο Έλληνας ιστιοπλόος πραγματοποίησε έξοχη εμφάνιση. Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν τον ευνόησαν (επικρατούσε, σχεδόν, άπνοια) ο Μπουγιούρης έδειξε το πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδό του και για μία ακόμη φορά ανέβηκε στο βάθρο.

Θυμίζουμε ότι ο Συριανός Αντώνης Μπουγιούρης έχει κατακτήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 6 φορές το χρυσό μετάλλιο και από δύο το ασημένιο και το χάλκινο. Μετρά, δηλαδή, 10 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα ILCA 7 Masters και πραγματικά έχει γράψει ιστορία!

Έγιναν 11 ιστιοδρομίες και ο Έλληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 8, 2, 2, 7, 1, 4, 1, 1, 3, 13 και 39 την οποία αφαίρεσε ως τη χειρότερή του. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Αριστοτέλης Χατζησταματίου ο οποίος κατέλαβε την 4η θέση!

Στα ILCA 7 APPRENTICESΟ ο Μιχάλης Κουλιανός κατέκτησε την 5η θέση ανάμεσα σε 20 σκάφη από 13 χώρες. Συνολικά σε όλες τις κατηγορίες έλαβαν μέρος 450 ιστιοπλόοι από ολόκληρο τον κόσμο.

Το παγκόσμιο Formula Kite

Με 4 ιστιοδρομίες ξεκίνησε στο Κάλιαρι της Ιταλίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite.

Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης ξεκίνησε με 32 βαθμούς ποινής και ήδη τους έχει αφαιρέσει. Στις υπόλοιπες τρεις κούρσες τερμάτισε 17, 12 και 10 και με 39 βαθμούς είναι 27ος μεταξύ 61 σκαφών από 26 χώρες.

