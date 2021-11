H Verry Elleegant νικήτρια στο Melbourne Cup

Μία από τις κορυφαίες ιπποδρομίες στον κόσμο πραγματοποιήθηκε στη Μελβούρνη με ένα αουτσάιντερ να κερδίζει το έπαθλο των 2 εκατ. δολαρίων.

Η φοράδα, Verry Elleegant, ήταν η θριαμβεύτρια στην μεγάλη ιπποδρομία του Melbourne Cup, εκ των σπουδαιότερων αγώνων ιπποδρομίας στον πλανήτη.

Στον αγώνα, που πάνω από 100.000 θεατές βρέθηκαν στο Flemington καθώς η ημέρα του Melbourne Cup είναι αργία για την Μελβούρνη και την Πολιτεία της Βικτόρια, η Verry Elleegant και ο αναβάτης της, Τζέιμς ΜακΝτόναλντ, δεν θεωρούνταν φαβορί. Ωστόσο, κατάφεραν να νικήσουν κατά κράτος τους αντιπάλους τους, καθώς το άλογο τερμάτισε μπροστά 2,5 μήκη από τους υπόλοιπους.

The Winner of the Lexus Melbourne Cup is Verry Elleegaant #CupWeekon10 #MelbourneCup pic.twitter.com/8JeMKnp2Yb