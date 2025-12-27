Μπαρτζώκας: «Την ευγνωμοσύνη μου στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν εδώ μαζί μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους (94-97) και αναφέρθηκε στο κακό τελευταίο δεκάλεπτο και τα λάθη που έκανε η ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια με 97-94 για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο άσχημο τέταρτο δεκάλεπτο που έκανε η ομάδα του, ενώ ευχαρίστησε και τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» για την παρουσία τους στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε και να παίξουμε όλοι μαζί σε μια δύσκολη έδρα. Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά, τους βάλαμε στις βολές πολύ νωρίς, μας δημιούργησαν πρόβλημα στο τρίποντο, χάσαμε την μπάλα πολλές φορές. Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε. Την ευγνωμοσύνη μου στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν εδώ μαζί μας.

Κάναμε δύο λάθη κρίσιμα, χαζά στο τέλος. Ήταν "στρεσογόνο" ματς με πολλή ένταση και πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την μπάλα. Χάσαμε γρήγορα τον Γουόκαπ, αλλά πήραμε τη νίκη».