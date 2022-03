MotoGP Κατάρ: Φανταστική πρώτη νίκη του Ενέα Μπαστιανίνι (vid)

Το «Θηρίο» της Gresini Ducati πήρε με εντυπωσιακό τρόπο την παρθενική του νίκη στο MotoGP.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2022 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο Κατάρ, σε έναν αγώνα που είχε δράμα, ανατροπές και έναν ολοκαίνουριο νικητή. Ο Ενέα Μπαστιανίνι, το «Θηρίο» όπως είναι το παρατσούκλι του, πήρε την πρωτη νίκη της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία, που ήταν μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικά νίκη για την ομάδα του, την Gresini Ducati. O Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ πήρε τη 2η θέση και ο Πολ Εσπαργκαρό της Repsol Honda, που είχε την πρωτοπορία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, τερμάτισε στην 3η θέση.

Εκκίνηση

Τα κόκκινα φώτα στην πίστα της Λουσέιλ έσβησαν με τους διεκδικητές να γνωρίζουν ότι αυτός ο αγώνας θα κρινόταν πιθανότατα στους τελευταίους γύρους του και όχι στους πρώτους. Ωστόσο, οι δύο Repsol Honda έκαναν την καλύτερη εκκίνηση, με τον Πολ Εσπαργκαρό μπροστά από τον Μαρκ Μαρκεθ. Ο Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ πετάχτηκε από την 7η στην 3η θέση. Ο Ζοάν Μιρ με τη Suzuki ήταν 4ος, μπροστά από Μπαστιανίνι και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Καλά ξεκίνησε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό, που στις πρώτες στροφές βρέθηκε να παλεύει με τον poleman Χόρχε Μαρτίν για την 7η θέση.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένας αγώνας αναμονής, όπως γίνεται συνήθωςστο Κατάρ. Η συγκεκριμένη πίστα φθείρει πολύ τα ελαστικά και έτσι όλοι οι αναβάτες είναι προσεκτικοί στο ξεκίνημα του αγώνα για να είναι σίγουροι ότι θα έχουν τα ελαστικά τους σε καλή κατάσταση στους τελευταίους γύρους.

Πέντε κατασκευαστές ψάχνουν για νίκη

Οι πρώτοι γύροι κύλισαν σε αυτό το κλίμα και ο μόνος που δεν έδειχνε ικανός να ακολουθήσει αυτόν το ρυθμό ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, που έχασε άλλη μία θέση από τον Άλεξ Ρινς και έπεσε 9ος. Όσο προχωρούσε ο αγώνας όμως άρχισαν να γίνονται οι πρώτες κινήσεις. Ο Μπραντ Μπίντερ εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό λάθος του Μαρκ Μαρκέθ και πέρασε στη 2η θέση ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο Ενέα Μπαστιανίνι πέρασε τον Μιρ και ανεβηκε 4ος. Ο Μπαστιανίνι ήταν πολύ γρήγορος στη σέλα της Gresini Ducati και λίγο αργότερα πέρασε και Μαρκέθ για να πάρει την 3η θέση.

Σε ανοδική πορεία βρισκόταν και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος με την ολοκαίνουρια μοτοσικλέτα της Aprilia πέρασε τον Ζοάν Μιρ και ανέβηκε στην 5η θέση. Αντίθετα, ο Τζακ Μίλερ αντιμετώπισε πρόβλημα με την Ducati του και αναγκάστηκε να μπει στα pit και να εγκαταλείψει. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα στις πρώτες έξι θέσεις βρίσκονταν πέντε διαφορετικές μοτοσικλέτες (Honda, KTM, Ducati, Aprilia και Suzuki), ενώ η πρώτη Yamaha βρισκόταν μόλις στη 10η θέση.

Η βραδιά για την Ducati δεν ήταν ιδιαίτερα καλή αλλά έμελλε να γίνει πολύ-πολύ χειρότερη. Καθώς περάσαμε το μέσον του αγώνα, οι Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν συγκρούστηκαν, με ευθύνη του Ιταλού, και αμφότεροι βρέθηκαν στην αμμοπαγίδα και εκτός αγώνα.

Ένας νέος, αγνώριστος Πολ Εσπαργκαρό

Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Πολ Εσπαργκαρό βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να απομακρύνεται στην κορυφή. Ο Ισπανός της Repsol Honda, που πέρυσι προσπαθούσε απεγνωσμένα να οδηγήσει γρήγορα την RC213V αλλά δεν τα κατάφερνε, φέτος μοιάζει άλλος άνθρωπος. Πίσω του ο Μπαστιανίνι κατάφερε να περάσει τον Μπίντερ και να ανέβει 2ος ενώ ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ ένιωθε την καυτή ανάσα του Μαρκ Μαρκέθ που ακολουθούσε από πολύ κοντά στην 4η θέση.

Η απειλή του Μάρκεθ δεν υλοποιήθηκε και καθώς μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Ισπανός της Repsol Honda είδε να φτάνει πίσω του και να τον πιέζει ο Αλέιξ Eσπαργκαρό της Aprilia. O Αλέιξ ήταν όντως πολύ γρήγορος και γρήγορα πέρασε για να ανέβει στην 4η θέση.

Μια σχεδόν κλασική ανατροπή

Ο αγώνας του Κατάρ κρίνεται συνήθως στους τελευταίους 5 γύρους και αυτό συνέβη και φέτος. Ο Ενέα Μπαστιανίνι με μια σειρά από πολύ γρήγορους γύρους «εξαφάνισε» τη διαφορά του ενός δευτερολέπτου που είχε φτιάξει ο Πολ Εσπαργκαρό και κατάφερε να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία. Ταυτόχρονα, ο Ισπανός της Honda έκανε λάθος στα φρένα, προσπαθώντας να μη χάσει τη θέση, και βγήκε για λίγο εκτός πίστας. Ο Μπραντ Μπίντερ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πέρασε στη δεύτερη θέση, με τον Πολ Εσπαργκαρό να πέφτει στην 3η θέση.

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Μπαστιανίνι δεν απειλήθηκε και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην καριέρα του στο MotoGP, μια νίκη ιδιαίτερα συγκινητική τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του, την Gresini Ducati, που γιόρτασε χωρίς τον αδικοχαμένο πέρυσι ιδρυτή της, τον Φάουστο Γρεσίνι. Ο Μπραντ Μπίντερ πήρε μια σπουδαία 2η θέση για την ΚΤΜ και ο Πολ Εσπαργκαρό έφερε στο βάθρο την αναγεννημένη Repsol Honda με την 3η θέση που κατέκτησε τελικά. Ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μαρκ Μαρκέθ, Ζοάν Μιρ, Αλεξ Ρινς, Ζοαν΄Ζαρκό, Φάμπιο Κουαρταραρό και Τακάκι Νακαγκάμι.

O επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος MotoGP θα είναι το πρώτο στην ιστορία GP Ινδονησίας στην πίστα της Μανταλίκα, το 3ήμερο 18-20 Μαρτίου.

Αποτελέσματα MotoGP Κατάρ