MotoGP Κατάρ QP: O Χόρχε Μαρτίν πήρε την πρώτη pole position της χρονιάς

Εκπληκτικός ο Μαρτίν ήταν ταχύτερος από τον επίσης εκπληκτικό Μπαστιανίνι, αμφότεροι με Ducati – 11ος ο Κουαρταραρό.

Οι πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της φετινής σεζόν του Παγκόσμιο Πρωταθληματος MotoGP στο Κατάρ είχαν συναρπαστική εξέλιξη και πρωταγωνιστές δύο νεαρούς αναβάτες που από πέρυσι είχαν δώσει δείγματα της ταχύτητάς τους. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati πήρε την pole position, όπως είχε κάνει πέρυσι στην Ντόχα. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Ducati, ενώ ο Μαρκ Μαρκέθ της Repsol Honda πήρε την 3η θέση. Πολύ πίσω οι Suzuki, ακόμα πιο πίσω οι Yamaha.

Το επίκεντρο της προσοχής στο Q1 επικεντρώθηκε, φυσικά, στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο αναβάτης της Yamaha δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 10άδα μετά τις τρεις πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών και έπρεπε να παλέψει για τη θέση του στις πρώτες σειρές της εκκίνησης. Για να το καταφέρει αυτό, ωστόσο, έπρεπε να εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις στο Q1, με αντιπάλους εξίσου αποφασισμένους να τις διεκδικήσουν.

It's time, folks! #MotoGP Q1 on track and there's work to do for @FabioQ20! 💨#QatarGP pic.twitter.com/erGtMYrDqn