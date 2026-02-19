Η Βελμάρ επεκτείνει το δίκτυο Changan με νέα showrooms σε Περιστέρι και Αργυρούπολη, ενώ ακολουθούν Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη.

Η Βελμάρ ενισχύει την παρουσία της ως Επίσημος Έμπορος της Changan στην Ελλάδα, επεκτείνοντας το δίκτυο αποκλειστικών showrooms σε Αττική και περιφέρεια. Μετά το πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι, η δραστηριότητα αναπτύσσεται με νέους χώρους σε Περιστέρι και Αργυρούπολη, ενώ ακολουθούν Ηράκλειο Κρήτης και Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η Βελμάρ, από τον Οκτώβριο του 2025 αποτελεί Επίσημο Έμπορο της Changan στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας το πρώτο και αποκλειστικό Showroom Changan Βελμάρ στο Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 292.

Το 2026, η δραστηριότητα της Changan Βελμάρ αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς, επεκτείνοντας την δραστηριότητά της και σε δύο νέα καταστήματα:

Περιστέρι: Λεωφόρος Κηφισού 100

Αργυρούπολη: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 572

Η Βελμάρ έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την φυσική της παρουσία και να φέρει την εμπειρία Changan πιο κοντά στους καταναλωτές σε στρατηγικές τοποθεσίες.

Οι νέοι χώροι έχουν σχεδιαστεί με σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Changan, με έμφαση στην αξιοπιστία, την καινοτομία και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση

Στα νέα Showrooms, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και οδηγήσουν από κοντά τα δημοφιλή μοντέλα της Changan, όπως:

Deepal S05: Το έξυπνο eSUV με προηγμένη τεχνολογία που κάνει κάθε διαδρομή απλή υπόθεση με άψογη συνδεσιμότητα και ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Deepal S07: Το μεγαλύτερο SUV της σειράς, που συνδυάζει άψογα την κομψότητα με την έξυπνη λειτουργικότητα, κάνοντας ξεχωριστή κάθε στιγμή πίσω από το τιμόνι.

Η αναπτυξιακή πορεία της Βελμάρ συνεχίζεται δυναμικά και εκτός Αττικής. Προσεχώς, το δίκτυο των Showrooms Changan Βελμάρ επεκτείνεται σε:

Ηράκλειο Κρήτης

Θέρμη Θεσσαλονίκης

Η στρατηγική αυτή κίνηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Βελμάρ να επενδύει σταθερά σε σημεία φυσικής παρουσίας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και προσωποποιημένη εμπειρία στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα.

Με γνώμονα την εξέλιξη και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, η Βελμάρ συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας χώρους που αναδεικνύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες της Changan.

Καταστήματα Changan Βελμάρ:

Αργυρούπολη: Λ. Βουλιαγμένης 572, 164 51, T.: 210 9982850

Χαλάνδρι: Λ. Κηφισιάς 292, 152 32, Τ.: 211 2117070

Περιστέρι: Λ. Κηφισού 100, 121 32, T.: 211 300 0090

Ηράκλειο Κρήτης: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, 716 01, T.: 2810 305000

