LIVE TV: Η παρουσίαση της νέας Alpine A522

Ήρθε η σειρά της Alpine να παρουσιάσει το μονοθέσιό της για τη νέα σεζόν της Formula 1.

Ενώ πλησιάζουμε στην έναρξη του πρώτου χειμερινού τεστ εξέλιξης (23 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη), ήρθε η ώρα να δούμε και το ένατο από τα δέκα μονοθέσια που θα λαμβάνουν μέρος στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο λόγος για τη νέα Alpine, που θα έχει το κωδικό όνομα A522 και που μετά από μία σειρά από teasers, θα αποκαλυφθεί με κάθε επισημότητα στις 19.30 ώρα Ελλάδας.

Ένα μονοθέσιο που εναποθέτει τις ελπίδες του γαλλικού brand, που φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς και να επιστρέψει στη διεκδίκηση νικών και τίτλων.

Fernando says... 4️⃣ DAYS TO GO!

📆 21st February

📺 YouTube at Alpine Cars#A522Launch @alo_oficial pic.twitter.com/Y2Qn7R91Y8 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 17, 2022

Πίσω από το τιμόνι θα είναι και φέτος το ίδιο οδηγικό δίδυμο, με τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο, και τον Έστεμπαν Όκον.

Επίσης, πέρα από την ερμηνεία της Alpine στους νέους κανονισμούς που γυρίζουν για τα καλά σελίδα στο σπορ, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και το νέο livery, στο οποίο θα ενσωματωθεί ο νέος βασικός χορηγός: η BWT. Μαζί με τα λογότυπα της και το… ροζ που τη συνοδεύει!

Τέλος, θα είναι και η πρώτη εμφάνιση του νέου επικεφαλής της ομάδας, Ότμαρ Σαφνάουερ, στα χρώματα της Alpine - μία μετεγγραφή που έχει συζητηθεί πολύ.

Φωτογραφίες: Alpine F1 Team