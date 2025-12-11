Μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 επισημοποιήθηκαν ορισμένες αλλαγές στο σετ κανονισμών του 2026.

Η FIA επικύρωσε μια σειρά από ειδικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύουν το νέο, ριζικό τεχνικό πλαίσιο που υπόσχεται να μεταμορφώσει το άθλημα όσο καμία άλλη αναδιάρθρωση από το 2014 και την έναρξη της υβριδικής εποχής.

Μια νέα εποχή για την F1

Το 2026 φέρνει:

Εντελώς νέους υβριδικούς κινητήρες σε διάταξη 50/50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οδήγηση με αυξημένη διαχείριση ενέργειας σε κάθε γύρο.

Κατάργηση του DRS.

Μείωση του ground effect και νέο αεροδυναμικό πλαίσιο.

Νέα ελαστικά από την Pirelli.

Με 11 ομάδες στο grid – συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων Audi και Cadillac – η FIA αποφάσισε να… χαλαρώσει ορισμένους περιορισμούς, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία σε τεστ, προσωπικό και λειτουργικές δομές.

Περισσότερο προσωπικό και τρία επίσημα τεστ

Η πρώτη και πιο άμεση διαφοροποίηση αφορά το επιτρεπόμενο προσωπικό πίστας: Οι ομάδες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν 60 μέλη, αντί για 58.

Η FIA εξήγησε ότι το μέτρο είναι απαραίτητο ώστε οι ομάδες να μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα νέα, πιο περίπλοκα μονοθέσια.

Οι αλλαγές εγκρίθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και πλέον αναμένεται η τυπική επικύρωση από την Επιτροπή της F1.

Επιπλέον αλλαγές σε τεχνικούς και αγωνιστικούς κανονισμούς

Μία από τις σημαντικότερες τεχνικές καινοτομίες είναι η εισαγωγή ενεργών αεροδυναμικών στοιχείων. Οι οδηγοί θα μπορούν να μεταβαίνουν από mode ευθείας σε mode στροφών, με αυτόματες αλλαγές στις γωνίες των πτερύγων για διαφορετικές συνθήκες. Με άλλα λόγια, η ενεργή αεροδυναμική αποκτά νέο ρόλο, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το παραδοσιακό DRS.

Επιπλέον συμφωνήθηκαν αλλαγές στα τριήμερα που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ. Ο Διευθυντής Αγώνων, Ρούι Μάρκες, αποκτά την εξουσία να επεκτείνει τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών σε περίπτωση κόκκινης σημαίας. Τα όρια χρήσης ελαστικών στις κατατακτήριες σπριντ δεν θα αφαιρούνται πλέον σε περίπτωση που η διαδικασία διεξαχθεί υπό βρόχινες συνθήκες.

Πρόκειται για μέτρα που στοχεύουν στη μεγαλύτερη σταθερότητα διαδικασιών, σε ένα format που συνεχίζει να διχάζει ομάδες και οδηγούς.

Οι νέες ενότητες κανονισμών

Η FIA ανακοίνωσε επίσης μια πλήρη κατηγοριοποίηση σε έξι ενότητες, προκειμένου να υπάρχει σαφέστερη δομή για επανεκκινήσεις, διακοπή αγώνων και διαδικαστικά θέματα:

Α: Γενικές Κανονιστικές Διατάξεις

Β: Αγωνιστικοί Κανονισμοί

Γ: Τεχνικοί Κανονισμοί

Δ: Οικονομικοί Κανονισμοί για τις Ομάδες F1

Ε: Οικονομικοί Κανονισμοί για τους Κατασκευαστές Μονάδων Ισχύος

ΣΤ: Επιχειρησιακοί Κανονισμοί

