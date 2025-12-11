Το premium best seller της Mercedes-Benz ανανεώνεται ριζικά και επιστρέφει το 2026 αποκλειστικά ως ηλεκτρικό SUV.

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει και στη χώρα μας τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική GLC με EQ Technology, το μοντέλο που σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση του δημοφιλέστερου SUV της μάρκας στη νέα εποχή. Βασισμένη σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική και σχεδιασμένη από λευκό χαρτί, η νέα GLC στοχεύει να καθορίσει τα δεδομένα στα premium μεσαία SUV από το πρώτο εξάμηνο του 2026, προσφέροντας κορυφαία αυτονομία, τεχνολογία και πρακτικότητα.

Η ολοκαίνουργια GLC είναι το πρώτο μοντέλο της Mercedes-Benz που υιοθετεί τη νέα φωτιζόμενη μάσκα υψηλής τεχνολογίας, η οποία επαναπροσδιορίζει το «πρόσωπο» της μάρκας. Η σιλουέτα παραμένει γνώριμη, αλλά με πιο καθαρές γραμμές, τονισμένα φτερά και συνολικά πιο επιβλητική παρουσία.

Χτισμένη σε νέα πλατφόρμα, προσφέρει σημαντικά περισσότερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 84 mm, βελτιώνοντας την άνεση εμπρός και πίσω, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 570–1.740 λίτρα, με επιπλέον frunk 128 λίτρων για μέγιστη πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό, το κυρίαρχο στοιχείο είναι η νέα MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 εκατοστών, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes-Benz. Σε συνδυασμό με τον περιβαλλοντικό φωτισμό και την πανοραμική οροφή SKY CONTROL, δημιουργείται μια high-tech καμπίνα με έντονη premium αίσθηση.

Το νέο λειτουργικό MB.OS λειτουργεί ως «υπερ-εγκέφαλος» που ενοποιεί infotainment, ADAS, άνεση και φόρτιση, προσφέροντας πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η GLC υποστηρίζει πλήρεις OTA ενημερώσεις και δυνατότητα θεματικής προσαρμογής της καμπίνας.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η GLC 400 4MATIC, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 360 kW (489 hp)

Ροπή: 800 Nm

0–100 km/h: 4,3’’

Αυτονομία (WLTP): 568–715 km

Μπαταρία: 94 kWh

Φόρτιση DC: έως 330 kW

Φόρτιση 10–80%: 22 λεπτά

305 km αυτονομίας σε 10 λεπτά DC

Με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt, η GLC υπόσχεται από τις κορυφαίες εμπειρίες φόρτισης στην κατηγορία, ενώ υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση (V2H και V2G).

Η νέα GLC υιοθετεί προηγμένες λύσεις από μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας:

Αερανάρτηση AIRMATIC

Τετραδιεύθυνση πίσω άξονα 4,5°

Σύστημα πέδησης One-Box με ανάκτηση έως 300 kW

Ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,4 τόνους

Παράλληλα, τα νέα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και η ενισχυμένη ηχομόνωση ενισχύουν την άνεση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Εκδόσεις και τιμές για την Ελλάδα

Από το λανσάρισμα θα διατίθενται τρεις εκδόσεις:

GLC 400 4MATIC Launch — €71.950

GLC 400 4MATIC Long Range Edition — €77.950

GLC 400 4MATIC AMG Edition — €81.250

Κάθε έκδοση περιλαμβάνει πλούσιο βασικό εξοπλισμό με πανοραμική οροφή, πλήρες πακέτο ADAS, DC φόρτιση 800V, MBUX Hyperscreen (διαθέσιμο σε υψηλότερα επίπεδα) και εξοπλισμό άνεσης αντίστοιχο των premium SUV μεγαλύτερης κατηγορίας.