H Alpine έβαλε μπρος το μονοθέσιο που θα αγωνιστεί στη Formula 1 το 2022 και μοιράστηκε τη στιγμή αυτή με όλους τους οπαδούς της.

Οι ομάδες της Formula 1 προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα αγωνιστική χρονιά, με τα εργοστάσια να δουλεύουν όλο το 24ωρο. Η προετοιμασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς η νέα γενιά μονοθεσίων θα πατήσει πίστα για τις χειμερινές δοκιμές σε λιγότερο από ένα μήνα.

Ήδη ορισμένες ομάδες έχουν ξεκινήσει να ανακοινώνουν τις ημερομηνίες παρουσίασης των νέων τους «όπλων» για το 2022. Προς ώρας γνωρίζουμε πότε θα δούμε τα μονοθέσια των Aston Martin, Ferrari, McLaren και Mercedes-AMG.

Τώρα η επόμενη ομάδα που έδωσε μια γεύση του νέου της μονοθεσίου είναι η Alpine. H γαλλική ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης μετά τη φυγή των Μαρσίν Μπουτκόφσκι και Αλέν Προστ. Μάλιστα, ο Γάλλος πρώην πρωταθλητής της Formula 1, μίλησε με σκληρά λόγια για τη φυγή του από την ομάδα.

Όμως η Alpine δεν θέλει να επηρεαστεί από τις τελευταίες εξελίξεις και δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media ένα ηχητικό από τον ήχο του νέου της μονοθεσίου. Η A522 όπως θα είναι η επίσημη ονομασία του, βρυχήθηκε για πρώτη φορά στο εργοστάσιο του Ένστον στη Μ. Βρετανία.

ATTENTION: This is 𝙣𝙤𝙩 the sound of our fire-up This is @OconEsteban & @alo_oficial . #FireUpAppreciation pic.twitter.com/HX5ZpAKAND

Το 2022 η Alpine θα συνεχίσει με τους Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν στο δυναμικό της. Ο Γάλλος μάλιστα κατέκτησε την πρώτη νίκη της ομάδας στο GP Ουγγαρίας το 2021 και βοήθησε τα μέγιστα ώστε να καταταγεί στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η Alpine αναμένεται να ανακοινώσει πως ο Ότμαρ Σαφνάουερ θα αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής της ομάδας και μαζί του θα έρθει ως βασικός χορηγός η BWT. Σύμφωνα μάλιστα με το γαλλικό Auto Hebdo, το ροζ χρώμα θα είναι εμφανές πάνω στο μονοθέσιο της Alpine.

Ακούστε την Alpine A522 να παίρνει μπρος για πρώτη φορά.

ATTENTION: This 𝙞𝙨 the sound of our fire-up



Heralding a new era of #Alpine innovation and progress. Pushing the boundaries of #F1 technology. Showcasing the collaborative spirit between Enstone and Viry. This is the birth of the #A522. This is our very first 2022 fire-up. pic.twitter.com/mmemLxhDvB