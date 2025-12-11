Τι αποκαλύπτει ο Κοτζι Γουατανάμπε για τη συνεργασία με την Aston Martin, τις τεχνολογικές προκλήσεις του 2026 και τις νυχτερινές κλήσεις Σακούρα–Σίλβερστον

Η Honda επιστρέφει στην Formula 1 το 2026 ως εργοστασιακός προμηθευτής μονάδων ισχύος της Aston Martin. Και πίσω από αυτήν τη στρατηγική απόφαση βρίσκεται ο Κότζι Γουατανάμπε, ο πρόεδρος της Honda Racing Corporation (HRC), ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην τεχνολογία του μηχανοίνητου αθλητισμού. Η πρόσφατη συνέντευξή του αποκαλύπτει το γιατί, το πώς και το πόσο «ολική» είναι η δέσμευση της Honda σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρότζεκτ της σύγχρονης F1.

Παρότι η Honda είχε αρχικά αποσυρθεί από το σπορ επικαλούμενη εσωτερικούς μετασχηματισμούς, οι νέοι κανονισμοί της FIA -που φέρνουν μια δραματική αλλαγή στις μονάδες ισχύος- λειτούργησαν σαν μαγνήτης. Η τεχνολογία, η πρόκληση και η φιλοσοφία της εταιρείας συναντήθηκαν ξανά στο ίδιο σημείο: «Η Honda μάλλον δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Formula 1», παραδέχεται ο ίδιος.

Γιατί η Honda συνεχίζει

Ο Γουατανάμπε εξηγεί ότι οι κανονισμοί του 2026 -50% θερμική ισχύς, 50% ηλεκτρική, χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων- ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το πώς η Honda οραματίζεται το μέλλον των κινητήρων.

Η αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος από 120 kW σε 350 kW και η εξαφάνιση του MGU-H δημιουργούν ένα νέο «πεδίο μάχης». Όπως λέει ο ίδιος: «Η F1 δεν είναι διαφήμιση για εμάς. Είναι εργαστήριο. Είναι το μέρος όπου δοκιμάζουμε τα όριά μας και εκπαιδεύουμε τους μηχανικούς μας».

Η Honda βλέπει την F1 όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογικής εξέλιξης. Κάθε νέο μοτέρ στη Σακούρα είναι μια παραπάνω πληροφορία που επιστρέφει στα αυτοκίνητα δρόμου - από τις μπαταρίες μέχρι τη διαχείριση ενέργειας και θερμική απόδοση.

Γιατί Aston Martin

Ο Γουατανάμπε ήταν ξεκάθαρος: η Aston Martin τους κέρδισε με τη φιλοδοξία της. Ο Λόρενς Στρολ, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον και η συνεχής ενίσχυση του οργανισμού έδειξαν στην Honda ότι πρόκειται για μια ομάδα που δεν θέλει απλώς να συμμετέχει, αλλά θέλει να κερδίσει. Ο Γουατανάμπε μιλά για μια συνεργασία που από την πρώτη στιγμή στήθηκε πάνω στη λογική του «ένα ενιαίο σύνολο». Μηχανικοί της Aston Martin ήδη ζουν και δουλεύουν στη Σακούρα, ενώ μηχανικοί της Honda βρίσκονται καθημερινά στο Silverstone.

Και μέσα σε όλα αυτά, η απόσταση των 9 ωρών δεν είναι πρόβλημα αλλά πλεονέκτημα: «Όταν η Ιαπωνία κοιμάται, η Αγγλία δουλεύει. Όταν η Αγγλία κοιμάται, δουλεύουμε εμείς. Το πρότζεκτ προχωράει 24 ώρες το 24ωρο», λέει ο Γουατανάμπε.

Εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον ανθρώπινο στοιχείο της συνέντευξης. Ο Γουατανάμπε αποκαλύπτει ότι η καθημερινότητά του περιλαμβάνει κλήσεις με τον Λόρενς Στρολ, τον Άντι Κάουελ και τον Άντριαν Νιούι, πολλές φορές αργά το βράδυ στην Ιαπωνία. Και παρότι περιγράφει τις συζητήσεις ως «έντονες», το ύφος του αποπνέει σεβασμό και ενθουσιασμό. Με τον Νιούι ξαναβρίσκονται και όπως λέει: «Στην πρώτη μας συνάντηση γελάσαμε πολύ. Ήταν σαν να λέγαμε: “Ε, να, πάλι εδώ είμαστε!”».

Οι συζητήσεις τους ξεκινούν από λεπτομέρειες ενός εξαρτήματος και μπορούν να καταλήξουν σε στρατηγική cost cap, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή φιλοσοφία σχεδίασης. Οι δύο οργανισμοί λειτουργούν πλέον σαν συγκοινωνούντα δοχεία.

Οι μεγάλες τεχνικές προκλήσεις του 2026

Ο Γουατανάμπε αναλύει με απόλυτη διαύγεια τι κάνει τη νέα μονάδα ισχύος τόσο δύσκολη:

Η κατάργηση MGU-H σημαίνει επιστροφή του turbo lag, κάτι που προσπαθούν να λύσουν με software και καλύτερη απόδοση του V6

Ο τριπλασιασμός ηλεκτρικής ισχύος χωρίς αύξηση χωρητικότητας μπαταρίας

Η διαχείριση 20.000 παραμέτρων ενέργειας ανά γύρο μέσω εξελιγμένων αλγορίθμων της Honda

Ο συνδυασμός με e-fuels που αναπτύσσονται μαζί με Aramco και Valvoline

Το cost cap των 130 εκατ. δολαρίων, που δυσκολεύει τον ρυθμό εξέλιξης.

Η Honda θεωρεί ότι το πλεονέκτημά της είναι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στις μπαταρίες και στη διαχείριση απόδοσης.

Το μεγάλο στοίχημα

Για τον Γουατανάμπε, ο πρώτος χρόνος έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: «Το 2026 είναι η χρονιά που πρέπει να αποδείξουμε ότι λειτουργούμε σαν ένα ενιαίο σύνολο. Μόνο έτσι θα έρθουν οι μεγάλες επιτυχίες».

Η συνέντευξη του Κότζι Γουατανάμπε δείχνει μια Honda απόλυτα προσανατολισμένη στη νίκη. Με μια τεράστια τεχνολογική πρόκληση μπροστά της, μια ομάδα στημένη σε δύο ηπείρους, την επανένωση με τον μεγαλύτερο σχεδιαστή όλων των εποχών και μια φιλοσοφία «όλοι μαζί», η συνεργασία Honda–Aston Martin δεν είναι μια απλή εμπορική συμφωνία. Είναι ένα στοίχημα - και μια υπόσχεση ότι στη νέα εποχή της Formula 1, η μάχη θα κριθεί από όσους δουλεύουν ενώ οι άλλοι κοιμούνται.