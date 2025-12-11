Οι δύο Βρετανοί παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 μοιράζονται πλέον πολλά κοινά στο δρόμο προς τον πρώτο τους τίτλο.

Ο Λιούις Χάμιλτον και ο Λάντο Νόρις μοιράζονται πλέον κάτι παραπάνω από τις ίδιες 24 πίστες, το ταλέντο και τη βρετανική σημαία: και οι δύο κατέκτησαν το πρώτο τους παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη McLaren Racing.

Οι συμπτώσεις όμως δεν σταματούν εκεί. Τα μοτίβα της σεζόν τους μοιάζουν σχεδόν «καρμπόν», σε σημείο που το 2025 θυμίζει έντονα το 2008.

Ο Νόρις έγινε ο 35ος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, κερδίζοντας τον τίτλο με 2 βαθμούς διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν μετά την τρίτη θέση του στο Άμπου Ντάμπι. Με αυτό, χάρισε στη McLaren τον πρώτο της τίτλο οδηγών από την εποχή Χάμιλτον.

Τα αγωνιστικά «déjà vu»

Πέρα από το ότι και οι δύο στέφθηκαν πρωταθλητές με την ίδια ομάδα, τα αγωνιστικά παράλληλα είναι εντυπωσιακά:

Κέρδισαν κέρδισαν τον εναρκτήριο αγώνα στην Αυστραλία την ίδια ημερομηνία, στις 16 Μαρτίου.

Πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στο Μονακό, στις 25 Μαΐου.

Εγκατέλειψαν στο Grand Prix του Καναδά.

Πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο GP Μ. Βρετανίας την ίδια ημερομηνία στις 6 Ιουλίου.

Κατέκτησαν το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Η καθοριστική συμβουλή του Χάμιλτον

Ο Χάμιλτον μετά τον τελικό στη Γιας Μαρίνα αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Norris πριν από τον τελικό του πρωταθλήματος. «Του είπα να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Να μην αλλάξει τίποτα. Να πάρει τον αγώνα στροφή-στροφή. Είναι υπέροχο να βλέπεις ακόμη έναν Βρετανό πρωταθλητή. Το πρωτάθλημα κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα – τι άλλο να ζητήσεις;».

Ο Νόρις, εμφανώς συγκινημένος μετά την κατάκτηση του τίτλου, μίλησε με θαυμασμό για τον Χάμιλτον: «Με συμβούλεψε το βράδυ της Πέμπτης. Με βοήθησε να διαχειριστώ την πίεση. Το ότι βλέπω το όνομά μου δίπλα στο δικό του είναι κάτι τρελό. Μεγάλωσα βλέποντάς τον. Το ότι ανταγωνίζομαι μαζί του και με στηρίζει, σημαίνει πολλά».

Η McLaren έχει πλέον δύο διαφορετικούς παγκόσμιους πρωταθλητές μέσα σε δύο διαφορετικές γενιές. Και οι παραλληλισμοί ανάμεσα σε Χάμιλτον και Νόρις εξασφαλίζουν ότι αυτή η διπλή ιστορία θα μείνει για καιρό χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της Formula 1.