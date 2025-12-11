Η ιταλική ομάδα της Formula 1 ετοιμάζεται για τη μεγάλη αλλαγή των κανονισμών αφήνοντας τις φετινές αδυναμίες της πίσω.

Η Ferrari ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2025 στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών της Formula 1. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοσή της από το 2020.

Στο Άμπου Ντάμπι, ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε τέταρτος και ο Λιούις Χάμιλτον όγδοος, σε έναν ακόμη αγώνα όπου η SF-25 επιβεβαίωσε τις αδυναμίες του.

Η κακή SF-25

Το φετινό μονοθέσιο αποδείχθηκε δύστροπο σε όλη τη διάρκεια των 24 Grand Prix. Ο Χάμιλτον, στην πρώτη του χρονιά με τη Scuderia, δυσκολεύτηκε έντονα να προσαρμοστεί, ενώ ακόμη και ο Λεκλέρ που πήρε καλύτερα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρος για τις αδυναμίες του σχεδιασμού, ειδικά σε βρεγμένες συνθήκες. Ωστόσο η μοναδική νίκη για την ιταλική ομάδα ήρθε δια χειρός Χάμιλτον στο σπριντ της Κίνας.

Η Ferrari πάλευε με ένα πολύ μικρό παράθυρο λειτουργίας, υπερβολική φθορά στη σανίδα του δαπέδου και αναγκαζόταν να μεγαλώσει την απόστασή του από το έδαφος. Παρά τα μικρά βήματα προόδου, τα προβλήματα επέστρεψαν ακόμη και στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη Γιας Μαρίνα.

Νέα φιλοσοφία, νέοι προβληματισμοί

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα προβλήματα που ταλαιπώρησαν το φετινό μονοθέσιο δεν θα επαναληφθούν στο νέο project για το 2026.

«Η φιλοσοφία του αυτοκινήτου του χρόνου θα είναι πλήρως διαφορετική. Η αρχιτεκτονική του και η αεροδυναμική σχεδίαση δεν θα έχει καμία σχέση με φέτος. Και τα ζητήματα που είχαμε φέτος δεν θα υπάρχουν του χρόνου», τόνισε.

Παρά την αισιοδοξία του, ο Βασέρ ήταν ρεαλιστής:

«Θα έχουμε σίγουρα άλλα ζητήματα. Πέντε χιλιόμετρα την ώρα στο γύρο εξόδου από τα pitsμεταφράζονται διαφορά ενός-δύο δεκάτων. Κι αυτό μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό ή σε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι τα νέα ελαστικά και η διαφορετική λειτουργία στο γύρο προθέρμανσης διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο φέτος.