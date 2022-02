Ο ταλαντούχος Βρετανός οδηγός της Formula 1, θα είναι κάτοικος Ουόκινγκ έως και το 2025.

Σε μία κίνηση ενδεικτική των προθέσεών της για το μέλλον προχώρησε η McLaren, που ανακοίνωσε νέα επέκταση στο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Λάντο Νόρις. Εξέλιξη που έρχεται μόλις εννέα μήνες μετά την προηγούμενη επέκταση, που τότε είχε ανακοινωθεί ως «πολυετής».

Τώρα, η νέα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ξεκάθαρο ορίζοντα τετραετίας, αφού ολοκληρώνεται στο τέλος του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2025!

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από συνεχιζόμενες προσπάθειες του ανταγωνισμού να αποσπάσει την υπογραφή του 22χρονου από το Μπρίστολ. Ειδικά η Red Bull Racing φέρεται να τον προσέγγισε πολλάκις – άλλωστε το είχε κάνει και το 2018 όταν τον ήθελε «δανεικό» στη Scuderia Toro Rosso.





Τώρα, οι ταύροι φέρονται να του χτύπησαν ξανά την πόρτα ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει και η Mercedes. Ο Νόρις επιβεβαίωσε πως έχουν υπάρξει κάποιες επαφές, όμως χωρίς να έχουν προχωρήσει ιδιαιτέρως οι συζητήσεις.

Με τη νέα συμφωνία ο Νόρις θα κλείσει δεκαετία στην ιστορική ομάδα, της οποίας αποτελεί μέλος από τα 17 του. Ήταν το 2017 όταν δοκίμασε στην Ουγγαρία την MCL32, ως κομμάτι των επιβραβεύσεων για την κατάκτηση του McLaren Autosport BRDC Young Driver Award.

Από εκείνη την ημέρα και μέχρι το τέλος του 2018, είχε το ρόλο του εφεδρικού οδηγού και επίσημου δοκιμαστή της βρετανικής ομάδας. Το 2019, έχοντας ως παράσημα τους τίτλους στη Formula Renault, το Toyota Racing Series και τη Formula 3 αλλά και την δεύτερη θέση στη Formula 2, προβιβάστηκε στο ρόλο του επίσημου οδηγού στη McLaren F1.

