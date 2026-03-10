Από τη φετινή σεζόν η Formula 1 θέσπισε το βραβείο του «Speed Master», με πρώτο νικητή να είναι ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine.

To Grand Prix Αυστραλίας έχει περάσει πλέον στην ιστορία. Ο πρώτος αγώνας της νέας εποχής της Formula 1 ολοκληρώθηκε, δίνοντάς μας μια γεύση από τη νέα τεχνολογία των μονοθεσίων.

Η Formula 1 θέλει να γιορτάσει τη νέα εποχή και παράλληλα να προωθήσει στο ευρύ κοινό τα συναρπαστικά στοιχεία των νέων μονοθεσίων. Παρότι οι οδηγοί δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από την τεχνολογία των νέων κανονισμών, οι ταχύτητες που αναπτύσσουν τα νέα μονοθέσια είναι πολύ υψηλές.

Ο πρωταγωνιστής Κολαπίντο

Ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine μπορεί να μην πήρε βαθμούς στο Grand Prix Αυστραλίας, ωστόσο ήταν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Ο Αργεντίνος πέρα από την εκπληκτική του αντίδραση στην εκκίνηση όταν είδε σχεδόν σταματημένο τον Λίαμ Λόσον, κατάφερε να αναδειχθεί ο πρώτος «Speed Master» για το 2026.

Από τη φετινή σεζόν η Formula 1 θέσπισε αυτό το βραβείο, το οποίο καταλαμβάνει ο οδηγός που έπιασε τα περισσότερα χιλιόμετρα την ώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στην Αυστραλία, ο Κολαπίντο έπιασε τα 344 χλμ/ώρα μεταξύ των στροφών 8 και 9.

Catch him if you can! 💨



The first-ever @aramco Speed Master is Franco Colapinto, clocking the fastest speed at the Australian Grand Prix 🤝#F1 #AusGP pic.twitter.com/2onxA9bSjq — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

