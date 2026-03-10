Ένα σημαντικό μερίδιο μετοχών της Alpine F1 φαίνεται πως είναι περιζήτητο, με τον επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG να ενδιαφέρεται για την αγορά του.

Η Alpine F1 Team τα τελευταία χρόνια δεν ανήκει αποκλειστικά στον Όμιλο Renault. Από το 2023 η γαλλική μάρκα πούλησε το 24% της ομάδας της Formula 1 στο επενδυτικό σχήμα Otro Capital.

Απ’ ότι φαίνεται αυτό το μερίδιο μετοχών εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα «περιουσιακά στοιχεία» στο paddock της Formula 1. Τους τελευταίους μήνες είναι ήδη γνωστό πως ότι ο τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, εξετάζει την πιθανότητα αγοράς του συγκεκριμένου πακέτου μετοχών μέσω συνεργατών του από τη Μέση Ανατολή. Το ενδιαφέρον του Βρετανού έχει επιβεβαιώσει ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε.

Ο Βολφ μπήκε στο κάδρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του motorsport.com, ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1 Τότο Βολφ, εξετάζει σοβαρά το σενάριο να κινηθεί για την απόκτηση του 24% της Alpine.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Alpine: «Η ομάδα προσεγγίζεται συχνά από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και πιθανούς επενδυτές», ανέφερε εκπρόσωπος της Alpine. Δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένα ονόματα ή άτομα. Οι όποιες συζητήσεις αφορούν τους σημερινούς μετόχους και όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η προτεραιότητα της ομάδας είναι η έναρξη της σεζόν και η βελτίωση της απόδοσης στην πίστα».

Ο Βολφ, ο Χόρνερ και η Renault

Για τον Κρίστιαν Χόρνερ, η εμπλοκή του στην εξαγορά του 24% της Alpine θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή του σε διοικητικό στέλεχος ομάδας της Formula 1. H εμπλοκή του Βολφ στη διεκδίκηση των μετοχών μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδια του Βρετανού, με τον οποίο έχει εδώ και χρόνια μεγάλη αντιπαλότητα.

Πέρα της προσωπικής κόντρας των δύο, υπάρχει ο στρατηγικός παράγοντας. Η Alpine από φέτος χρησιμοποιεί κινητήρες Mercedes, με το συμβόλαιο να έχει ισχύ έως το 2030. Στον τομέα των αυτοκινήτων, οι Mercedes και Renault έχουν στενή συνεργασία, κάτι που ενδεχομένως να παίξει το δικό του ρόλο.

Πριν ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, o Βολφ επισημοποίησε πως στο επόμενο σετ κανονισμών η Mercedes θα προμηθεύει δύο αντί για τρεις πελατειακές ομάδες. Σε περίπτωση που το «deal» με την Alpine εγκριθεί, τότε μία εκ των Williams ή McLaren θα αναζητήσουν νέο προμηθευτή κινητήρων.

Σημαντικό ρόλο λοιπόν θα παίξει η Renault, η οποία θα είναι αυτή που θα δώσει την τελική έγκριση για την πώληση του 24% της Otro Capital, ενώ παράλληλα διατηρεί το υπόλοιπο 76% της αγωνιστικής ομάδας.

