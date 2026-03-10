O Αντρέα Στέλα της McLaren Racing παραδέχθηκε πως η ομάδα του πρέπει να αξιοποιήσει μελλοντικά καλύτερα τη μονάδα ισχύος της Mercedes.

To ξεκίνημα της σεζόν της Formula 1 στην Αυστραλία δεν ήταν ιδιαίτερα ιδανικό για τη McLaren Racing. H πρωταθλήτρια οδηγών και κατασκευαστών δεν μπόρεσε να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει στην 5η θέση στο Άλμπερτ Παρκ.

Ο Βρετανός δεν είχε ρυθμό για κάτι καλύτερο, τερματίζοντας 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Τζορτζ Ράσελ.

Δυσαρέσκεια με τη μονάδα ισχύος

Η εμφάνιση της Mercedes-AMG στο Grand Prix δημιούργησε μεγάλα ερωτήματα στις ομάδες τις οποίες προμηθεύει κινητήρες. Στις ευθείες, η W17 ήταν με διαφορά ταχύτερη από τα μονοθέσια των Williams, McLaren και Alpine, τα οποία έχουν ίδιο κινητήρα.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, παραδέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα στην Αυστραλία ότι η ομάδα του προσπαθεί ακόμη να κατανοήσει πώς να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της νέας μονάδας ισχύος.

«Νομίζω ότι, για να είμαι δίκαιος, η διαφορά σήμερα ήταν περίπου παρόμοια με αυτή που είδαμε χθες στις κατατακτήριες δοκιμές», ανέφερε. Η απόδοση πρέπει να βελτιωθεί σε δύο βασικούς τομείς. Ο ένας είναι το πώς αξιοποιούμε τη μονάδα ισχύος και ο άλλος είναι να έχουμε περισσότερη πρόσφυση στις στροφές. Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να είμαστε λίγο μπερδεμένοι από τη διαφορά που βλέπουμε στα δεδομένα ανάμεσα στην ταχύτητα του δικού μας μονοθεσίου και άλλων μονοθεσίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο κινητήρα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο να καταλάβουμε πώς να αξιοποιήσουμε τη μονάδα ισχύος μέσα στο πλαίσιο των νέων κανονισμών του 2026», είπε.

Έκκληση προς τη Mercedes

O Στέλα εξέφρασε την επιθυμία του να συνεργαστεί ακόμη πιο στενά η McLaren με το τμήμα κινητήρων της Mercedes για εύρεση λύσεων. Με δεδομένη τη διαφορά μεταξύ των δύο μονοθεσίων, ο Ιταλός ευελπιστεί πως η βοήθεια θα έρθει άμεσα.

«Έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο εξετάζοντας δεδομένα και συγκρίσεις, όχι μόνο με τις ομάδες που χρησιμοποιούν τον κινητήρα της HPP, αλλά και με άλλους ανταγωνιστές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ως ομάδα μαζί με τους μηχανικούς της HPP. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη απόδοση που μπορεί να αξιοποιηθεί από αυτή τη μονάδα ισχύος».

Ωστόσο, ο Στέλα παραδέχθηκε ευθέως ότι δεν είναι ακόμη σαφές από πού ακριβώς προέρχεται η διαφορά από την εργοστασιακή Mercedes: «Δεν είναι προφανές πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Βρισκόμαστε ακόμη σε μια διαδικασία κατανόησης. Η εργοστασιακή ομάδα της Mercedes συνεργάζεται με το τμήμα κινητήρων εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που φυσικά τους δίνει ένα πλεονέκτημα στην κατανόηση του συστήματος».