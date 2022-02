LIVE TV: Η επίσημη αποκάλυψη της νέας McLaren MCL36

Η McLaren παρουσιάζει ταυτόχρονα F1, IndyCar, Extreme E και την ομάδα eSports.

Μετά τη Haas VF-22, τη Red Bull Racing RB18 και την Aston Martin AMR22, ήρθε η ώρα των αποκαλυπτηρίων ενός ακόμα μονοθεσίου του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2022.

Ο λόγος για τη νέα McLaren MCL36, με την οποία η ιστορική ομάδα ευελπιστεί να έχει ερμηνεύσει σωστά τους νέους τεχνικούς κανονισμούς και να επιστρέψει στην κορυφή της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η αποκάλυψη του μονοθεσίου που θα οδηγούν και φέτος ο Ντάνιελ Ρικιάρντο και ο Λάντο Νόρις που πριν από μερικά 24ωρα επέκτεινε το συμβόλαιο συνεργασίας του με τη βρετανική ομάδα, θα συνδυαστεί με άλλες τρεις!

The first teasers of the #MCL36. 🧡 pic.twitter.com/t3tcr52dQx