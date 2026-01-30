Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari όσο περισσότερο οδηγεί το νέο του μονοθέσιο τόσο περισσότερο του αρέσει η οδήγηση.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δηλώνει πλέον σαφώς πιο εξοικειωμένος με τα μονοθέσια της Formula 1 για το 2026. Ο οδηγός της Ferrari μετά τους πρώτους του γύρους στις δοκιμές της Βαρκελώνης τα χρακτήρισε «εξαιρετικά ενδιαφέροντα».

Ο Μονεγάσκος οδηγός αφήνει πίσω τον αρχικό του προβληματισμό, όπως αυτός είχε εκφραστεί το καλοκαίρι στον προσομοιωτή, και αρχίζει να διαμορφώνει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη νέα τεχνική πραγματικότητα.

Από τον προβληματισμό στον προσομοιωτή…

Τον Ιούλιο, μετά από δοκιμές στον προσομοιωτή της Ferrari, ο Leclerc είχε εκφράσει ανοιχτά τον σκεπτικισμό του για τη νέα γενιά μονοθεσίων, λόγω της αυξημένης εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια και της πολυπλοκότητας στη διαχείρισή της.

«Ας πούμε ότι δεν είναι το πιο ευχάριστο αγωνιστικό αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει μέχρι σήμερα. Το project είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ελπίζω να εξελιχθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες. Δεν είναι μυστικό ότι θεωρώ πως οι κανονισμοί του 2026 θα κάνουν τα μονοθέσια λιγότερο ευχάριστα στην οδήγηση. Προς το παρόν, δεν είμαι μεγάλος οπαδός τους», είχε δηλώσει τότε.

…στην αποδοχή της πρόκλησης στην πίστα

Η εμπειρία με το πραγματικό μονοθέσιο, ωστόσο, φαίνεται να έχει αλλάξει την οπτική του. Ο Λεκλέρ μιλά πλέον για ένα αυτοκίνητο που τον προκαλεί πνευματικά και οδηγικά.

«Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ήταν η πρώτη μου ημέρα σε κανονικές συνθήκες, οπότε υπήρχαν πολλά να μάθω και πολλά να ανακαλύψω. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό μονοθέσιο από αυτά που οδηγούσα από τότε που μπήκα στη Formula 1. Το βλέπω ως πρόκληση και μου αρέσει το γεγονός ότι όλα είναι καινούργια, ίσως να υπάρχει και χώρος για εμάς τους οδηγούς να σκεφτούμε λίγο έξω από τα συνηθισμένα», ανέφερε.

Παρά την πολυπλοκότητα, ο ίδιος τονίζει ότι η βασική αίσθηση παραμένει γνώριμη: «Νιώθω όλο και πιο άνετα. Παραμένει ένα μονοθέσιο F1, δεν ήταν σαν να ήμουν χαμένος όταν μπήκα στο αυτοκίνητο. Προσαρμόστηκα σχετικά γρήγορα. Όμως με το 50% της ισχύος να προέρχεται από το ηλεκτρικό σύστημα, η διαχείριση γίνεται σαφώς πιο απαιτητική και η καμπύλη εκμάθησης είναι απότομη. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ ενδιαφέρον».

