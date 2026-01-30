Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 άφησε το καλύτερο για το τέλος στις δοκιμές της Βαρκελώνης κάνοντας τον καλύτερο χρόνο.

Οι πρώτες χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 ολοκληρώθηκαν στη Βαρκελώνη. Κάθε ομάδα, με εξαίρεση τις Williams και Aston Martin, πραγματοποίησε τρεις ημέρες δοκιμών στο σιρκουί της Καταλονίας και σύλλεξε πολύτιμα δεδομένα ενόψει της νέας εποχής.

Σκοπός του τεστ ήταν να δουν πως τα μονοθέσιά τους λειτουργούν όπως δείχνουν οι προσομοιώσεις στο εργοστάσιο, ενώ οι κινητήρες δίνουν την ισχύ την οποία έχουν υποσχεθεί. Παράλληλα οι οδηγοί έπρεπε να ξεκινήσουν να εγκλιματίζονται στα μονοθέσια νέας γενιάς και τις νέες λειτουργίες τους, όπως για παράδειγμα τις χαρτογραφήσεις.

Poster-worthy frames for your Friday 📸🔥 pic.twitter.com/H7KxttPaHQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2026

Η Ferrari στην κορυφή των χρόνων

Ταχύτερος οδηγός της 5ης και τελευταίας ημέρας στη Βαρκελώνη ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari στο τέλος της ημέρας σημείωσε το 1:16,348, χρόνος ο οποίος είναι ο ταχύτερος όλης της εβδομάδας. Έτσι, ο Βρετανός ξεκίνησε με μία πρωτιά το 2026 ακόμη κι αν οι χρόνοι στις δοκιμές δεν έχουν καμία αξία.

Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής οδήγησε το απόγευμα στην ισπανική πίστα και είχε καλύτερο χρόνο το 1:16,594. Τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος είχε γράψει τον καλύτερο χρόνο του το πρωί στη Βαρκελώνη, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 4ος στην κατάταξη.

Στην 5η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος οδήγησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο ταχύτερος χρόνος του έγινε στο τέλος του απογευματινού σκέλους και ήταν στο 1:17,586. Εντός του 1:17 βρέθηκε και Πιέρ Γκασλί της Alpine.

Working nicely through our run plan this morning. Onwards to the afternoon ⏩ pic.twitter.com/cKMbwpOAU3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 30, 2026

Ο Έστεμπαν Οκόν της Haas ήταν 7ος και πίσω του βρέθηκαν οι Όλιβερ Μπέρμαν, και οι δύο οδηγοί της Audi, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο Φερνάντο Αλόνσο ολοκλήρωσε την πρώτη πλήρη ημέρα της Aston Martin στην 11η θέση με καλύτερο χρόνο το 1:20,795 και ήταν μπροστά μόνο από τον Βάλτερι Μπότας της Cadillac.

A first look at the Adrian Newey-designed Aston Martin AMR26 on track at Barcelona! 🤩💪#F1 pic.twitter.com/uhmuo3GRET January 30, 2026

Ποιος έγραψε τα περισσότερα χιλιόμετρα

Στην τελευταία ημέρα πήραν μέρος συνολικά 8 ομάδες. Αυτές ήταν οι: Ferrari, McLaren, Red Bull Racing, Alpine, Haas, Audi, Aston Martin και Cadillac.

H ομάδα που έγραψε τους περισσότερους γύρους την Παρασκευή ήταν η Haas. H αμερικανική ομάδα είχε στην πίστα και τους δύο οδηγούς της κάνοντας 191 γύρους, εντυπωσιακός αριθμός αν αναλογιστούμε τη νεότητα των μονοθεσίων. Η McLaren έγραψε 163 γύρους την τελευταία ημέρα έπειτα από μία απογοητευτική Πέμπτη, ενώ η Alpine ήταν 3η στη σχετική λίστα με 160 γύρους.

Η Audi είχε την καλύτερη ημέρα της στις δοκιμές με 145 γύρους και πίσω της ήταν η Ferrari με 141 γύρους στο σύνολο. Η Red Bull Racing κάλυψε 118 γύρους, η Aston Martin 61 και η Cadillac 54 γύρους.

Και τώρα Μπαχρέιν

Οι ομάδες θα μαζέψουν τον εξοπλισμό τους και θα επιστρέψουν στις βάσεις τους ώστε να κάνουν ανάλυση δεδομένων και έρευνα για την εξέλιξη των μονοθεσίων τους.

Στην πίστα αναμένεται να επιστρέψουν το τριήμερο 11-13 Φεβρουαρίου για το δεύτερο χειμερινό τεστ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν.

