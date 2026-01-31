Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επέστρεψε στην ενεργό δράση στις δοκιμές της Βαρκελώνης με τον αριθμό 1 στο μονοθέσιό του.

Το 2025 ήταν ιστορική σεζόν για τον Λάντο Νόρις, καθώς κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1. O Βρετανός με την 3η θέση στο GP Άμπου Ντάμπι κέρδισε για 2 βαθμούς τον Μαξ Φερστάπεν και τον εκθρόνισε για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί ωστόσο ένα νέο ξεκίνημα. Παρά το γεγονός πως κοντεύουν δύο μήνες από την ιστορική για τον Βρετανό στιγμή της κατάκτησης του τίτλου, ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει καταφέρει.

Ok, but, these suits are 💯 pic.twitter.com/7EpJTRQhNX — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 28, 2026

Η χαρά ενός πρωταθλητή δεν ξεχνιέται εύκολα

Ο Νόρις έφτασε στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ προετοιμασίας για τη νέα σεζόν και το μονοθέσιό του το κοσμούσε ο αριθμός 1. Έτσι για πρώτη φορά μετά το 2010 μονοθέσιο της McLaren «φοράει» και πάλι αυτόν τον αριθμό.

Αφού έκανε τους πρώτους του γύρους με τη νέα MCL40, o Νόρις στο περιθώριο των δοκιμών της Βαρκελώνης μίλησε στο επίσημο site της F1 στη Βαρκελώνη και εξήγησε πως ο χρόνος κύλησε εξαιρετικά γρήγορα και πως ακόμη δεν έχει προλάβει να επεξεργαστεί πλήρως όσα συνέβησαν.

«Είμαι ενθουσιασμένος με τα πάντα. Θα ήθελα έναν ακόμα μήνα για να χαλαρώσω και να απολαύσω όλο αυτό, να τα πάρω όλα μέσα μου. Ήταν μερικές εβδομάδες μακριά από την πίστα. Δεν έμοιαζε καν με μήνα. Ήταν λίγες εβδομάδες προσπαθώντας απλώς να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί πέρυσι», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

A special day for the team, seeing our MCL40 rollout for the first time 🥹#McLarenF1 | #F1 🧡 pic.twitter.com/ck4Lg8C4TH — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 28, 2026

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Παρά το γεγονός πως έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από το Άμπου Ντάμπι, ο Νόρις δεν έκρυψε ότι ακόμη παλεύει να αποδεχτεί το νέο του status.

«Είναι πλέον το όνειρό μου πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα, προσπαθώ απλώς να το αποδεχτώ και να καταλάβω ότι όντως συνέβη».

Το 2026 όμως έχει μπει για τα καλά και ο Νόρις έχει ήδη επιστρέψει στην αγωνιστική καθημερινότητα, δουλεύοντας πάνω στην εξέλιξη της MCL40, ενόψει της έναρξης της νέας εποχής κανονισμών στη Formula 1.

«Ταυτόχρονα, όμως, είναι ξανά ώρα για δουλειά και πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλο αυτό από την αρχή. Αυτό με κάνει χαρούμενο, μου δίνει αυτοπεποίθηση για τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι τόσο διαφορετικά, τόσο μεγάλη πρόκληση με όλους τους κανονισμούς και τις αλλαγές. Νιώθω καλά. Είμαι χαρούμενος που πέτυχα κάτι τεράστιο στη ζωή μου», είπε.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion