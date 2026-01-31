Σαν Σήμερα: Η δεύτερη αποχώρηση της Renault από την F1 (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Γεμάτη δράση είναι και η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Στη Formula 1 θα μάθουμε για δύο παρουσιάσεις μονοθεσίων με μεγάλη σημασία για το σπορ, όπως επίσης και για ίσως τον πιο άτυχο «Ιπτάμενο Φινλανδό» που πέρασε από τους αγώνες. Επιπλέον η δράση από τις 24 Ώρες Ντεϊτόνα συνεχίζονται σε δύο διαφορετικές δεκαετίες.

Ας δούμε όμως τι έγινε σαν σήμερα, 31 Ιανουαρίου, στη Formulα 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ο Μάουρο Μπάλντι. Ο Ιταλός ξεκίνησε την καριέρα του σε αγώνες ράλλυ, όμως μεταπήδησε γρήγορα σε μονοθέσια. Το 1982 έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με την Arrows, ενώ οδήγησε επίσης για τις Alfa Romeo και Spirit, με καλύτερο αποτέλεσμα μια 5η θέση στο Grand Prix Ολλανδίας το 1983. Έπειτα η καριέρα του άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στους αγώνες αντοχής και το 1990 κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Mercedes. Μάλιστα είναι ένας εκ των λίγων που έχουν κερδίσει το «Triple Crown» των αγώνων αντοχής: 24 Ώρες Λε Μαν, 24 Ώρες της Ντεϊτόνα και 12 Ώρες του Σίμπρινγκ.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε ένας εκ των «Ιπτάμενων Φινλανδών» της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Γίρκι Γιουχάνι ή όπως είναι γνωστός, Τζέι Τζέι Λέιτο. Υπό την καθοδήγηση του πρωταθλητή Κέκε Ρόσμπεργκ, εισήλθε στην F1 το 1989 με τη νεοφερμένη ομάδα της Onyx. Το 1991 ο Λέιτο οδήγησε για τη Scuderia Italia, με την οποία κατέκτησε ένα ανέλπιστο βάθρο στο βροχερό GP Σαν Μαρίνο. Το 1993 οδήγησε για την επίσης νεοφερμένη Sauber, αλλά τα αποτελέσματά του δεν ήταν εντυπωσιακά. Ωστόσο, του εξασφάλισαν μια θέση στην ανερχόμενη Benetton για το 1994, πλάι στο σπουδαίο Μίκαελ Σουμάχερ.

And the answer is JJ Lehto, who is 53 today 🎂



Here's that moment when he became the second Finn to stand on an F1 podium 🇫🇮



📸 San Marino, 1991 (Lehto on the right)



Well done to everyone who got it 👊 pic.twitter.com/ddnTUIrLfG January 31, 2019

Η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Ο Λέιτο τραυματίστηκε στον αυχένα κάνοντας δοκιμές με την ομάδα κι έχασε τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Όταν επανήλθε δεν είχε την ταχύτητα για να διατηρήσει τη θέση του κι επέστρεψε στην Sauber για τους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς αλλά και της καριέρας του στη Formula 1.

Εν τέλει, το ταλέντο του αναδείχθηκε περίτρανα στους αγώνες αντοχής. Ο Λέιτο κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1995, δίνοντας στην πρωτάρα McLaren ένα ιστορικό αποτέλεσμα με τη «μαγική» του οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγα χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο οδηγικό δυναμικό της πανίσχυρης Audi και σάρωσε μαζί της τα πάντα στο χώρο των αγώνων αντοχής.

Σαν σήμερα το 1970, παρουσιάστηκε η March 701, το πρώτο αυτοκίνητο της βρετανικής ομάδας για τη Formula 1. Κατασκευάστηκε από τη March Engineering και έκανε την έκπληξη στο ξεκίνημα της σεζόν με τρεις νίκες στους τέσσερις πρώτους αγώνες. Ωστόσο η έλλειψη εξέλιξης έφερε την ομάδα στο πίσω μέρος του grid στο τέλος της σεζόν.

Σαν σήμερα το 1971, ο Βρετανός, Τζάκι Όλιβερ, μαζί με τον Μεξικανό, Πέρδο Ροντρίγκεζ, κέρδισαν τις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα με μία Porsche 917. Με αυτή του τη νίκη, ο Όλιβερ κατέκτησε το «Triple Crown» των αγώνων αντοχής που αναφέραμε παραπάνω.

Σαν σήμερα το 1988, πραγματοποιήθηκαν οι 24 Ώρες Ντεϊτόνα. Νικήτρια ήταν η εργοστασιακή Jaguar XJR-9 που οδήγησαν οι Μάρτιν Μπραντλ, Ραούλ Μπεσέλ και Τζον Νίλσεν.

Σαν σήμερα το 2010, παρουσιάστηκε η Renault R30 στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθια στην Ισπανία. Οδηγοί της ομάδας ήταν οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Βιτάλι Πετρόφ και μαζί, έφεραν την ομάδα στην 5 θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Η Renault εκείνη τη σεζόν κατέκτησε τρία βάθρα δια χειρός του Πολωνού, με καλύτερο πλασάρισμα η 2η θέση στο Grand Prix Αυστραλίας.

Φωτογραφίες: f1memories/X