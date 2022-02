Το compact SUV θα είναι διαθέσιμο σε υβριδικές εκδόσεις, με το λανσάρισμα να αρχίζει τον Απρίλιο στην Ευρώπη.

Ως «το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής της Alfa Romeo», διαφημίζουν τα στελέχη της ιταλικής μάρκας, την Tonale. Το compact SUV – μήκους 4,53 μέτρων – αποκαλύφθηκε διαδικτυακά στο Μουσείο της Alfa Romeo, εκδήλωση που μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση το gmotion. Το λανσάρισμα της Tonale στην Ευρώπη θα γίνει την Ευρώπη, με τη συλλεκτική έκδοση Launch Edition.

Η Tonale συμβολίζει την είσοδο της Alfa Romeo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, καθώς θα είναι διαθέσιμη τόσο σε mild hybrid εκδόσεις όσο και στην – τετρακίνητη – Q4 με plug-in υβριδική τεχνολογία. Παράλληλα είναι το πιο συνδεδεμένο μοντέλο της μάρκας, με δυνατότητα λήψης αναβαθμίσεων διαδικτυακά (over the air). Θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Πομιλιάνο Ντ’ Άρκο, κάτι που της επιτρέπει να είναι ένα «Made in Italy» αυτοκίνητο.

Υβριδικές εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς

H Tonale είναι διαθέσιμη με δύο επίπεδα εξηλεκτρισμένης κίνησης: Hybrid και Plug-in Hybrid. Με την Tonale για πρώτη φορά παρουσιάζεται ο νέος 1.5 κινητήρας Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo), σε εκδόσεις 130 και 160 ίππων. Ο νέος κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη TCT 7 σχέσεων και ηλεκτρικό σύστημα 48V, το οποίο περιλαμβάνει μοτέρ με απόδοση 20 ίππων και 55 Nm ροπής. Ο συγκεκριμένος ηλεκτροκινητήρας επιτρέπει την κίνηση του αυτοκινήτου ακόμα και όταν ο θερμικός κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Στην κορυφή της γκάμας θα βρίσκεται η τετρακίνητη Plug-in Hybrid έκδοση Q4. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από τον 1.3 turbo 180 ίππων (γνώριμο από τα Jeep) στον εμπρός άξονα και ηλεκτροκινητήρα 122 ίππων στον πίσω. Η συνδυαστική ισχύς φθάνει τους 275 ίππους, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,2 δλ. και την ηλεκτρική αυτονομία να ανέρχεται σε 60 χλμ (χάρη στην μπαταρία χωρητικότητας 15,5 kWh, που φορτίζει σε λιγότερο από 2,5 ώρες σε φορτιστή 7,4 kW).

Τη γκάμα κινητήρων της Tonale συμπληρώνει ο νέος diesel κινητήρας των 1,6 λίτρων, με απόδοση 130 ίππους και 320 Nm ροπής, o οποίος συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη TCT της Alfa Romeo των 6 σχέσεων.

Σχεδίαση: Δυναμισμός σε SUV αμάξωμα

Η Tonale αποτελεί φυσική συνέχεια του πρωτοτύπου που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το Μάρτιο του 2019. Η σχεδίαση περιλαμβάνει πολυάριθμες αναφορές στην ιστορία της μάρκας, οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικά συστατικά της φιλοσοφίας του πρωτοτύπου και που διατήρησε το Centro Stile Alfa Romeo και στο μοντέλο παραγωγής.

Η σχεδίαση του αυτοκινήτου παραγωγής παραμένει πιστή στο πρωτότυπο, στοιχείο που επιβεβαιώνει την εξαιρετική προσπάθεια των σχεδιαστών της μάρκας, μεταξύ των οποίων είναι και ο κ. Αλέξανδρος Λιώκης, lead exterior designer της Alfa Romeo Tonale. Με στόχο τους πελάτες με δυναμικό χαρακτήρα και τρόπο ζωής, η Alfa Romeo Tonale προσφέρει μια ξεχωριστή σχεδίαση με νέα στιλιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την ιστορία της μάρκας, όπως οι χαρακτηριστικοί τροχοί με τις 5 στρογγυλές οπές (“telephone dial”), το ανάγλυφο κάλυμμα του πίνακα οργάνων (“Cannocchiale”), το τιμόνι με τις τρεις ακτίνες και το περίγραμμα των φωτιστικών σωμάτων. Οι συμπαγείς διαστάσεις (4,53μ. μήκος, 1,84μ. πλάτος και 1,6μ. ύψος), συνθέτουν τις αρμονικές αναλογίες μιας Alfa Romeo που συνδέει τη θρυλική κληρονομιά της μάρκας με το μέλλον της. Η χαρακτηριστική “GT Line”, η γραμμή που διατρέχει το προφίλ του αυτοκινήτου από το πίσω μέρος μέχρι και το μπροστά, θυμίζει τη μορφή της Giulia GT, ενώ οι κομψοί όγκοι φέρνουν στη σκέψη θρυλικά μοντέλα όπως η 8C Competizione. Στο εμπρός μέρος το “Trilobo” -η χαρακτηριστική τριγωνική μάσκα- και το “Scudetto”-η σύνθεση της μάσκας με τους εκατέρωθεν αυτής αεραγωγούς- κυριαρχούν, δίνοντας μια ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία στο δρόμο.

Τα «3+3» φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full-LED Adaptive Matrix, είναι εμπνευσμένα από την SZ Zagato και το πρωτότυπο Proteo. Εξελιγμένα σε συνεργασία με την Marelli, το τρία τμήματα δημιουργούν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή που είναι ορατή στο φως και στο σκοτάδι. Εκτός από ξεχωριστό στιλ, τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν δύο προηγμένες τεχνολογίες. Η πρώτη είναι η “Adaptive Driving Beam”, η οποία αυτόματα προσαρμόζει τα φώτα σύμφωνα με την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης, ενώ η δεύτερη με την ονομασία “Glare-Free High Beam Segmented Technology”, αυτόματα αναγνωρίζει την κίνηση ώστε να μην «τυφλώνει» τα άλλα οχήματα, ενώ παράλληλα στις στροφές βελτιώνει το φωτισμό για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Παράλληλα με την απόδοση, τα νέα φωτιστικά σώματα έχουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τα παραδοσιακά συστήματα, προσφέροντας αναβαθμισμένη λειτουργία και αισθητική. Τα πίσω φωτιστικά σώματα ακολουθούν την ίδια λογική, με μια συνεχή φωτεινή γραμμή που αγκαλιάζει το αμάξωμα και επίσης δημιουργεί μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή. Στο δυναμισμό του πίσω μέρους συμβάλει και η εμπνευσμένη από την 8C Competizione σχεδίαση του παρμπρίζ.

Ψηφιακό εσωτερικό με κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας

Αντίστοιχα, το εσωτερικό είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της μάρκας στους αγώνες, με την εστίαση να βρίσκεται στον οδηγό, ο οποίος έχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα χειριστήρια, ενώ οι επιβάτες απολαμβάνουν τον ιδανικό χώρο για όλες τις διαδρομές. Κάθε στοιχείο στην καμπίνα έχει σχεδιαστεί με απόλυτη προσήλωση στην λεπτομέρεια και την υψηλή ποιότητα. Το χαρακτηριστικό σχήμα του καλύμματος του πίνακα οργάνων (“Cannocchiale”) που δίνει την αίσθηση δύο μεγάλων στρογγυλών αναλογικών οργάνων, το τριάκτινο σπορ τιμόνι, τα “paddles” από αλουμίνιο για τις αλλαγές του αυτόματου κιβωτίου και οι στρογγυλοί αεραγωγοί αποτελούν τη μοντέρνα εξέλιξη άμεσα αναγνωρίσιμων στοιχείων της Alfa Romeo.

Τα νέα χαρακτηριστικά στην Alfa Romeo Tonale περιλαμβάνουν το ενσωματωμένο σύστημα φωνητικών εντολών/βοήθειας, Amazon Alexa, αλλά και το “Secure Delivery Service”, όπου το όχημα μπορεί να δηλωθεί ως το σημείο παράδοσης μιας αποστολής, με το αυτοκίνητο να ξεκλειδώνει για να αφήσει ο διανομέας το πακέτο και στη συνέχεια να το κλειδώνει και πάλι με απόλυτη ασφάλεια. Βεβαίως το σύστημα επιτρέπει την επίβλεψη του οχήματος από απόσταση μέσω του κινητού τηλεφώνου, αλλά και τη λειτουργία ή ρύθμιση λειτουργιών μέσω του κινητού, όπως το κλείδωμα/ξεκλείδωμα, η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού, τα φώτα, κτλ.

Στο βασικό εξοπλισμό της Tonale περιλαμβάνεται το νέο σύστημα πολυμέσων, με προσαρμοζόμενο σύστημα Android, αναβαθμίσεις Over-the-Air (OTA) μέσω ασύρματων δικτύων, αλλά και υπηρεσίες που προσφέρονται ώστε το όχημα να είναι πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις. Το σύστημα περιλαμβάνει τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 12,25 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής των 10,25 ιντσών με ειδική σχεδίαση ώστε να παρέχει όλες τις πληροφορίες στον οδηγό, χωρίς να αποσπά την προσοχή του από το δρόμο. Με συνολική διάσταση 22,5 ιντσών, οι δύο οθόνες TFT προσφέρουν την κορυφαία εμπειρία χρήσης στην κατηγορία.

Η γνώριμη οδική συμπεριφορά κάθε Alfa Romeo

Η Tonale υπόσχεται ότι θα αποτελεί το σημείο αναφοράς στην κατηγορία της, όσον αφορά στην οδική συμπεριφορά. Εξασφαλίζει τη δυναμική συμπεριφορά ενός σπορ αυτοκινήτου με τη βέλτιστη κατανομή βάρους και το πιο άμεσο σύστημα (13,6) διεύθυνσης στην κατηγορία, ενώ παράλληλα αποτελεί το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία που διαθέτει το καινοτόμο σύστημα πέδησης IBS (Integrated Brake System) και paddles αλλαγής ταχυτήτων από αλουμίνιο, στοιχεία που κανείς συναντά και στις Giulia και Stelvio. Το σύστημα πέδησης ολοκληρώνουν οι τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo με αεριζόμενους δίσκους εμπρός και συμπαγείς δίσκους στον πίσω άξονα.

Στον τομέα τον αναρτήσεων, η Tonale χρησιμοποιεί πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson σε όλους τους τροχούς και αμορτισέρ τεχνολογίας FSD (Frequency Selective Damping) που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με την Koni. Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς στην έκδοση Plug-in Hybrid Q4 και στους εμπρός τροχούς στις εκδόσεις Hybrid και diesel, οι οποίες εφοδιάζονται και με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Διαθέσιμη είναι και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση “Dual Stage Valve” με δύο επιλογές λειτουργίας (Comfort, Sport), η οποία συνεργάζεται με το σύστημα παραμετροποίησης D.N.A. που εφοδιάζει όλες τις εκδόσεις της Tonale.

Ημιαυτόνομη οδήγηση και τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού

Η τεχνολογία στην Tonale βρίσκεται επίσης στην υπηρεσία της ασφάλειας και την άνεσης, με τα νέα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης να προσφέρουν δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Η ρύθμιση των συστημάτων βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τη φιλοσοφία της Alfa Romeo όπου ο οδηγός βρίσκεται στο επίκεντρο, με την λειτουργία τους να μην αφαιρεί χαρακτήρα από την οδηγική αίσθηση. Τα συστήματα ADAS της Tonale περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τα:

“Intelligent Adaptive Cruise Control” (IACC): που διατηρεί αυτόματα σταθερή την ταχύτητα ή την μεταβάλει με βάση την κίνηση μπροστά από το όχημα.

“Lane Centering” (LC) και “Traffic Jam Assist”: που αυτόματα διατηρεί την ταχύτητα και την πορεία του οχήματος στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας και σε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.

“Autonomous Emergency Braking”: που προειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης και αν χρειαστεί ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα. Το σύστημα λειτουργεί και στην περίπτωση πιθανής σύγκρουσης με πεζό η ποδηλάτη.

“Drowsy Driver Detection”: που προειδοποιεί σε περίπτωση που διαπιστώσει κόπωση του οδηγού.

“Blind Spot Detection”: που ανιχνεύει την κίνηση στα τυφλά σημεία, ενώ προειδοποιεί και στους ελιγμούς στάθμευσης σε συνεργασία με την κάμερα 360ο υψηλής ανάλυσης.