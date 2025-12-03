Η McLaren βάζει τον Ο'Γουόρντ στο μονοθέσιο για το FP1 και ο Πιάστρι ξεκινά τον τελικό του Άμπου Ντάμπι με σαφές στρατηγικό μειονέκτημα.

Ο οδηγός της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, δεν θα συμμετάσχει στην πρώτη περίοδο δοκιμών (FP1) του μεγάλου τελικού της σεζόν, στο Grand Prix Αμπου Ντάμπι του 2025. Η ομάδα ανακοίνωσε πως τη θέση του θα πάρει ο Πάτο Ο'Γουόρντ, γεγονός που αφήνει τον Πιάστρι με μειονέκτημα σε έναν αγώνα όπου κάθε λεπτομέρεια μετρά.

Ο Πάτο Ο’Γουορντ είναι οδηγός της McLaren στο IndyCar και μέλος του προγράμματος νέων οδηγών της ομάδας. Η McLaren δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει αυτήν την αλλαγή, καθώς βάσει κανονισμών της FIA κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει το μονοθέσιο σε rookie οδηγούς δύο φορές μέσα στη σεζόν. Η πλευρά του Λάντο Νόρις έχει ήδη καλύψει τις δύο υποχρεωτικές συμμετοχές, επομένως η McLaren οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία με το μονοθέσιο του Πιάστρι - ακόμη κι αν αυτό συμβαίνει στον πιο κρίσιμο αγώνα της χρονιάς.

Our drivers' thoughts heading into the final race of the season 💭#McLaren | #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/F1heaCjfAq — McLaren (@McLarenF1) December 3, 2025

Τι σημαίνει πρακτικά

Η απουσία από την πρώτη δοκιμαστική περίοδο σημαίνει λιγότερο χρόνο για ρυθμίσεις του μονοθεσίου, αλλά κυρίως την ανάγκη του οδηγού να βασιστεί σε δεδομένα άλλων οδηγών για το setup - κάτι που ποτέ δεν είναι ιδανικό, ειδικά σε πίστα όπως η Yas Marina Circuit με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας.

Ο Πιάστρι μπαίνει στο Grand Prix με 392 βαθμούς, μόλις 16 πίσω από τον Λάντο Νόρις (408) και 4 β. από τον Μαξ Φερστάπεν (396). Για να κατακτήσει το πρωτάθλημα πρέπει, τουλάχιστον, να τερματίσει 1ος ή 2ος και οι συνθήκες να είναι ευνοϊκές για τη βαθμολογία των αντιπάλων.