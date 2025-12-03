Η Formula 1 ετοιμάζεται για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν του 2025 που θα γίνει στη Γιας Μαρίνα και θα έχουμε ανάδειξη παγκόσμιου πρωταθλητή.

H αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για το 2025 πλησιάζει στο τέλος της, καθώς μόλις μία στροφή απέμεινε για το φινάλε της μαραθώνιας αυτής σεζόν. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 5-7 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το 24ο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς, το οποίο θα αναδείξει νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Στη μάχη του τίτλου είναι οι: Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι.

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα Γιας Μαρίνα εισήλθε στον κόσμο της Formula 1 πίσω στο 2009 και ήταν η πρώτη στην οποία Grand Prix ξεκινάει μέρα και τελειώνει υπό το φως των προβολέων. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.281 μέτρα και αποτελείται από 16 απαιτητικές στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 58 γύρους.

Πολυνίκης στον αγώνα είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 5 στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Kέβιν Μάγκνουσεν με χρόνο στο 1:25,637 από το 2024.

Μάχη για τρεις

Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν θα κριθεί το πρωτάθλημα οδηγών. Ο Λάντο Νόρις έχει προβάδισμα 12 βαθμών από τον Μαξ Φερστάπεν και 16 από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Βρετανός πηγαίνει ως το φαβορί, όμως η διαχείριση της McLaren στους τελευταίους αγώνες δημιουργεί ερωτηματικά και αμφιβολίες.

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop.

Η μετάδοση του αγώνα

Ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση από το ελεύθερο ΑΝΤ1. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 24ου και τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Άμπου Ντάμπι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

11:30-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

12:30-13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 15:40)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE 14:30)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.