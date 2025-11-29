Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor Α10 που μόλις παρουσιάστηκε έρχεται ως ένα smart premium long-range SUV» μοντέλο που θέλει να ταράξει τα... νερά.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γκουάνγκζου η Leapmotor είχε δυναμική παρουσία και αποκάλυψε στο κοινό ένα νέο μοντέλο που θα ενταχθεί στην γκάμα της. Πρόκειται για το νέο SUV με την ονομασία A10, το οποίο είναι το πρώτο που θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα "Α" της κινεζικής μάρκας.

Έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, και πρόκειται για ένα SUV με αστικό χαρακτήρα και πολλές δυνατότητες. Με μεταξόνιο 2,6 m, το A10 καταρρίπτει το δεδομένο ότι οι κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις σημαίνουν περιορισμούς στην ευρυχωρία της καμπίνας.

Σε παγκόσμια κλίμακα η ονομασία του είναι B03X και αποστολή του σύμφωνα με τη Leapmotor είναι να: «αποδείξει αφενός ότι η πολυτέλεια μπορεί συμβαδίζει με προσιτή τιμή». Επιπλέον, πρόκειται για ένα στοίχημα πως τα... μικρά -για την εποχή- αυτοκίνητα μπορούν να είναι τεχνολογικά κορυφαία. Χάρη στην πυκνότητα LFP της μπαταρίας, το Α10 έχει αυτονομία 500 χλμ (πρότυπο CLTC), κάνει εκτενή χρήση AI στην καμπίνα και θα δέχεται αναβαθμίσεις ΟΤΑ χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από το φωτεινό... χαμόγελο στο εμπρός μέρος, τις εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες και την πλευστή οροφή. Όσον αφορά τους τροχούς, ανακοινώθηκε πως οι ζάντες θα είναι 18 ιντσών. Όσον αφορά τη χρωματική παλέτα, περιλαμβάνονται συνολικά έξι χρώματα.