Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Στην τελική ευθεία με debate

Tο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα θα αναδειχθεί, όπως κάθε χρόνο, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου.

Στη διεθνών προδιαγραφών πίστα καρτ SFi Karting Circuit στα Σπάτα βρέθηκαν χθες και προχθές τα μέλη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα», προκειμένου να πάρουν μια τελευταία γεύση από τους 11 φιναλίστ – τα μοντέλα που διεκδικούν φέτος τον μεγάλο τίτλο – αλλά και να ακούσουν τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των αντίστοιχων εισαγωγικών εταιριών που συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερο debate. Ο νικητής, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα θα αναδειχθεί, όπως κάθε χρόνο, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, με τον μοναδικό δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στη χώρα μας να έχει υποστηρικτές τις εταιρίες Auto Fit, Continental και Ferst.





Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε ο ανεξάρτητος δημοσιογραφικός θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» στην πίστα καρτ SFi Karting Circuit στα Σπάτα. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μας χωρίζουν πλέον από την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα και οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου που συνθέτουν την κριτική επιτροπή του θεσμού συγκέντρωσαν, για μια τελευταία αξιολόγηση, τα 11 αυτοκίνητα τα οποία επέλεξαν για την τελική φάση του θεσμού, μεταξύ των 50 εντελώς νέων μοντέλων που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει γίνει πλέον απαραίτητη για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα (ΑτΧ) – μόνο που αυτή τη φορά η συγκεκριμένη εκδήλωση πήρε άλλη διάσταση: Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του ΑτΧ, φέτος προσκλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταιριών που είδαν τα μοντέλα τους στο φετινό Top-11, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των υποψηφιοτήτων τους ενώπιον όχι μόνον των δημοσιογράφων, αλλά και των συναδέλφων – αντιπάλων τους! Οι παρεμβάσεις ήταν σύντομες και περιεκτικές δίνοντας το στίγμα μιας ακόμα σκληρής αναμέτρησης – που φέτος συγκεντρώνει πολλές δυνατές υποψηφιότητες.

Θυμίζουμε ότι για ακόμα μια φορά, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα βρέθηκε να αναδεικνύει όχι ένα “Top-10”, αλλά ένα “Top-11” καθώς στη δέκατη θέση υπήρξε ισοψηφία – και βάσει του επίσημου κανονισμού όταν δύο μοντέλα ισοψηφούν στο τέλος της κατάταξης περνούν και τα δύο στον «τελικό». Τα 11 αυτά μοντέλα είναι – με αλφαβητική σειρά –τα εξής:

1. BYD Atto 2

2. Chery Tiggo 4

3. Citroen C3 (& ё-C3)

4. Dacia Bigster

5. Fiat Grande Panda (& EV)

6. Geely EX5

7. Hyundai Inster

8. KIA EV3

9. MG ZS Max Hybrid+

10. Renault 5 E-Tech Electric

11. Skoda Elroq

Τις παραπάνω υποψηφιότητες υποστήριξαν αντίστοιχα:

1. ο Γιάννης Κακούρης, Public Relations Manager Suzuki | BYD, Sfakianakis Group

2. o Αλέξης Γαναλόπουλος, Public Relations Manager, Spanos Group

3. η Κορίνα Βαλυράκη, Marketing & Communications Manager Citroen, Syngelidis Group

4. ο Χρήστος Σκιρδής, Public Relations Manager Grand Automotive Hellas S.A.

5. ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης, Marketing Manager Italian Motion

6. ο Αργύρης Ρεπούσκος, Product Manager Geely & Zeekr, GeoMobility Hellas

7. η Μαρία Εξαδακτύλου, Senior Product Manager, Hyundai Hellas

8. ο Αντώνης Παπαποστόλου, Marketing Manager, Kia Hellas

9. ο Γιώργος Μπιτσίδης, Product Training Manager MG Motor, Syngelidis Group

10. ο Χρήστος Σκιρδής, Public Relations Manager, Grand Automotive Hellas S.A.

11. ο Ηλίας Τσούνης, Head of PR, Kosmocar S.A.

To debate ολοκληρώθηκε με έναν αγώνα καρτ στον οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο των εισαγωγέων/αντιπροσώπων όσο και των υποστηρικτών του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026, που διασκέδασαν οδηγώντας με ασφάλεια σε έναν εξαιρετικά φροντισμένο χώρο, έχοντας σύμμαχό τους τον πολύ καλό καιρό.

Σημείο των καιρών αποτελεί το γεγονός ότι στην τελική ενδεκάδα, στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι τύποι συστημάτων κίνησης, ιδιαίτερα αυξημένη είναι παρουσία της ηλεκτροκίνησης. Έξι λοιπόν από τα μοντέλα που προκρίθηκαν είναι διαθέσιμα μόνο ως πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq), δύο είναι πλήρως υβριδικά (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), δύο προσφέρονται και σε απλές βενζινοκίνητες και σε υβριδικές και σε ηλεκτρικές εκδόσεις (Citroen C3 και Fiat Grande Panda) και ένα είναι διαθέσιμο όχι μόνο ως mild hybrid και full hybrid, αλλά και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου, βενζίνης/LPG (Dacia Bigster).

Σημειώνουμε πως τη διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα στηρίζουν ως υποστηρικτές η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων Ιαπωνική με το δίκτυο συνεργείων Autofit, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία Ferst, η ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά Continental στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.

Η ανάδειξη του φετινού νικητή και η απονομή του μεγάλου βραβείου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.