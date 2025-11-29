H Toyota κάνει «επίδειξη» δύναμης και προθέσεων, μεταμορφώνοντας το bZ4X σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα EV της αγοράς – Αποστολή στην Ισπανία: Κώστας Παστρίμας.

Η Toyota μπήκε σχετικά αργά στο «παιχνίδι» των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχοντας για χρόνια επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στην υβριδική τεχνολογία. Το bZ4X ήταν το πρώτο της dedicated ηλεκτρικό μοντέλο για την Ευρώπη, χτισμένο πάνω στην ειδική πλατφόρμα e-TNGA και λανσαρισμένο ως προπομπός της οικογένειας «beyond Zero». Η πρώτη γενιά του μοντέλου κέρδισε πόντους για την ποιότητα, την άνεση και την πρακτικότητά του, αλλά δεν έλειψαν οι ενστάσεις για τους χρόνους φόρτισης και την αποτελεσματικότητα της μπαταρίας σε πραγματικές συνθήκες.

Στη Μάλαγα, η Toyota παρουσίασε την ανανεωμένη εκδοχή, η οποία -όπως τονίζουν τα στελέχη της- είναι «πολύ περισσότερη από ένα mid-life refresh», κι ας μη φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το νέο bZ4X αποκτά νέες μπαταρίες δύο χωρητικοτήτων, ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες, βελτιωμένους ρυθμούς φόρτισης αναθεωρημένη ανάρτηση και άλλες -μικρότερες ή μεγαλύτερες αναβαθμίσεις-, με στόχο να απαντήσει στα «ερωτήματα» της πρώτης φάσης και να σταθεί πολύ πιο ανταγωνιστικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών crossover.

Παράλληλα, συνοδεύεται από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εγγύησης μπαταρίας, με τη δέσμευση ότι τουλάχιστον το 70% της αρχικής χωρητικότητας θα παραμένει διαθέσιμο για έως και 1.000.000 km ή 10 χρόνια χρήσης, δείχνοντας την αυτοπεποίθηση της Toyota για τη νέα γενιά συσσωρευτών.

Ηλεκτροκινητήρες και ματαρίες

Το bZ4X συνεχίζει να προσφέρεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή τετρακίνηση, πάντα με μόνιμους σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες. Στην προσθιοκίνητη έκδοση υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας εμπρός, ενώ στην τετρακίνητη ένα δεύτερο μοτέρ στον πίσω άξονα μοιράζει την ισχύ στους τέσσερις τροχούς.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο είναι ότι οι κινητήρες έχουν ισχυροποιηθεί αισθητά: Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει πλέον 167 kW αντί για 150 kW. Ο πίσω κινητήρας στην τετρακίνητη έκδοση ανεβαίνει από 80 σε 87 kW. Έτσι, η συνδυαστική ισχύς της AWD έκδοσης φτάνει στα 252 kW (343 ίππους), καθιστώντας την μια από τις ισχυρότερες μη-GR προτάσεις της μάρκας στην Ευρώπη.

Αναλόγως της μπαταρίας και της έκδοσης, η επιτάχυνση 0-100 km/h επιτυγχάνεται σε 8,6 δλ. για την προσθιοκίνητη με τη μικρή μπαταρία, 7,4 δλ. για την FWD με τη μεγάλη μπαταρία και 5,1 δλ. για την ισχυρή τετρακίνητη.

Πίσω από αυτή την αύξηση των επιδόσεων βρίσκονται τεχνολογικές παρεμβάσεις όπως οι νέοι ημιαγωγοί καρβιδίου του πυριτίου (SiC) στον μετατροπέα ισχύος, η χρήση ηλεκτρικής αντλίας λαδιού, καθώς και η ειδική κατεργασία χαμηλών τριβών στα γρανάζια του συστήματος μετάδοσης.

Η σημαντικότερη είδηση του facelift είναι οι νέες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Πλέον, το bZ4X δεν έχει μία αλλά δύο χωρητικότητες:

57,7 kWh (μικρή μπαταρία, FWD)

73,1 kWh (μεγάλη μπαταρία, FWD και AWD)

Πέρα από τη χωρητικότητα, έχει αλλάξει και η ίδια η χημεία, η δομή, η ψύξη και το λογισμικό διαχείρισης της μπαταρίας. Αυτό έχει στόχο όχι μόνο την αύξηση της αυτονομίας, αλλά και τη βελτίωση της μακροχρόνιας αντοχής και της διατήρησης ισχύος σε διαδοχικές επιταχύνσεις ή υψηλές ταχύτητες.

Αυτονομία, κατανάλωση και φόρτιση

Με βάση τον κύκλο WLTP, η νέα γκάμα του bZ4X παρουσιάζει αισθητά βελτιωμένες τιμές αυτονομίας και χαμηλότερη κατανάλωση. Με ζάντες 18 ιντσών:

Η FWD με τη μικρή μπαταρία φτάνει στα 444 km.

Η FWD με τη μεγάλη μπαταρία αγγίζει τα 556–569 km.

Η AWD κυμαίνεται στα 503–516 km.

Οι αντίστοιχες τιμές κατανάλωσης ενέργειας ξεκινούν περίπου από 13,9 kWh/100 km και ανεβαίνουν έως περίπου 15,9 kWh/100 km, ανάλογα με την έκδοση και τις ζάντες.

Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα για την πρώτη γενιά ήταν η DC φόρτιση. Στο ανανεωμένο μοντέλο, η Toyota προχώρησε σε αναβαθμίσεις τόσο στο hardware όσο και στην καμπύλη φόρτισης. Μεγάλη είδηση είναι ο νέος ενσωματωμένος φορτιστής AC 22 kW, που μπαίνει στις μεγαλύτερες εκδόσεις και επιτρέπει σημαντικά πιο γρήγορη φόρτιση σε wallbox και δημόσιους AC φορτιστές. Η DC φόρτιση έχει βελτιωθεί σε διατήρηση ισχύος, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο φόρτισης από χαμηλό σε υψηλό ποσοστό μπαταρίας.

Η εφαρμογή MyToyota επιτρέπει πλέον πλήρη διαχείριση φόρτισης, προγραμματισμό, εντοπισμό φορτιστών και ενεργοποίησή τους μέσω του δικτύου Toyota Charging Network.

Πλαίσιο, ανάρτηση και δυναμική συμπεριφορά

Η πλατφόρμα παραμένει η e-TNGA, με μακρύ μεταξόνιο 2.850 mm και χαμηλό κέντρο βάρους. Το facelift του 2025 φέρνει επιπλέον

Ενισχύσεις ακαμψίας, κυρίως στο εμπρός τμήμα.

Επαναρυθμισμένη ανάρτηση με νέα ελατήρια, αμορτισέρ και silent blocks.

Βελτιωμένη απόσβεση για καλύτερη άνεση και πιο ελεγχόμενη κίνηση αμαξώματος.

Στην AWD, νέα χαρτογράφηση του συστήματος κατανομής ροπής για πιο προβλέψιμη πρόσφυση.

Το «hammerhead» είναι εδώ

Εξωτερικά, το bZ4X παραμένει αναγνωρίσιμο, αλλά το facelift τονίζει το χαρακτηριστικό «hammerhead» εμπρός μέρος της Toyota. Τα λεπτά φώτα LED συνδέονται τώρα με μια νέα φωτεινή γραμμή. Ο προφυλακτήρας, η κάτω εισαγωγή και τα γραφικά έχουν επανασχεδιαστεί για πιο δυναμική εικόνα.

Στο πίσω μέρος, τα φώτα και ο προφυλακτήρας υιοθετούν πιο «off-road» χαρακτήρα, ενώ τα νέα σχέδια ζαντών 18 και 20 ιντσών είναι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένα. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας μειώνεται από 0,29 σε 0,27.

Νέο ταμπλό, πιο ψηφιακό και με καλύτερη αίσθηση ποιότητας

Το εσωτερικό του ανανεωμένου bZ4X έχει αλλάξει περισσότερο από όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Το ταμπλό είναι πλέον πιο οριζόντιο και λεπτό, με καθαρή γεωμετρία και καλύτερη ορατότητα προς τα εμπρός, ενώ η συνολική αρχιτεκτονική δίνει την εντύπωση μεγαλύτερου πλάτους στην καμπίνα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων ωστόσο παραμένει ψηλά, πάνω από το τιμόνι. Η κεντρική οθόνη των 14 ιντσών είναι νέα, με υψηλότερη ευκρίνεια, καλύτερη απόκριση και ανανεωμένο μενού. Το infotainment υποστηρίζει πλέον ενημερώσεις over-the-air και διαθέτει όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, ενώ το γραφικό περιβάλλον έχει γίνει πιο λιτό και πιο εύχρηστο.

Γύρω από τον οδηγό και τους επιβάτες, η Toyota έχει αναβαθμίσει αισθητά τα υλικά. Οι επιφάνειες που αγγίζεις συχνά – η κεντρική κονσόλα, τα πάνελ στις πόρτες, το άνω τμήμα του ταμπλό – χρησιμοποιούν μαλακά υλικά και υφές καλύτερης ποιότητας, ενώ στα χαμηλότερα σημεία έχουν επιλεγεί πιο ανθεκτικά πλαστικά, με καθαρή συναρμολόγηση και χωρίς τριγμούς. Το νέο υφασμάτινο επενδυτικό μοτίβο στο ταμπλό και στα πάνελ δίνει μια πιο «ζεστή» αίσθηση.

Η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως: νέος επιλογέας κίνησης τύπου shift-by-wire, δύο ασύρματες επιφάνειες φόρτισης για κινητά, μεγαλύτερες θήκες για μικροαντικείμενα και περισσότερες υποδοχές USB-C (έως 60 W), μπροστά και πίσω. Οι πίσω θέσεις έχουν επίσης βελτιωθεί – με καλύτερη κλίση στην πλάτη, περισσότερο χώρο για τα γόνατα και πιο άνερη στήριξη – ενώ το πορτμπαγκάζ προσφέρει 452 λίτρα με διπλό δάπεδο και έξτρα αποθηκευτικό χώρο για τα καλώδια. Το σύνολο δίνει ένα εσωτερικό που όχι μόνο φαίνεται πιο σύγχρονο, αλλά αισθάνεται και πιο προσεγμένο, με μικρότερες ανοχές, καλύτερη απορρόφηση θορύβων και μια συνολική εντύπωση ποιότητας που ταιριάζει στη φιλοσοφία του ανανεωμένου μοντέλου.

Οδηγικές εντυπώσεις: Αυτό που άλλαξε πραγματικά

Στη Μάλαγα είχα την ευκαιρία να οδηγήσω και τις δύο εκδόσεις του ανανεωμένου bZ4X, τόσο την προσθιοκίνητη όσο και την τετρακίνητη. Η διαδρομή που είχε επιλεγεί από την Toyota περιλάμβανε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία: αυτοκινητόδρομο, αστικό περιβάλλον, επαρχιακούς δρόμους με συνεχείς στροφές, ορεινά περάσματα και μεγάλα κομμάτια χωματόδρμου. Το αυτοκίνητο είχε, με λίγα λόγια, την ευκαιρία του να μας δείξει τι μπορεί να κάνει.

Αίσθηση ισχύος και απόκριση

Η πρώτη εντύπωση έχει να κάνει με την απόκριση στο γκάζι. Η FWD έκδοση, με τον ισχυρότερο πλέον εμπρός ηλεκτροκινητήρα, δείχνει πιο «ζωντανή» από ό,τι θυμόμουν στο προηγούμενο μοντέλο. Δεν εντυπωσιάζει με την ωμή επιτάχυνση, αλλά αποδίδει με σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, ιδανικό για καθημερινή χρήση και ταξίδι.

Η AWD έκδοση, από την άλλη, έχει αυτό το επιπλέον «κάτι» που περιμένεις όταν υπάρχει ηλεκτροκινητήρας και στους δύο άξονες. Η συνολική ισχύς ανεβαίνει αισθητά και η διαφορά γίνεται αντιληπτή κυρίως στις ανηφόρες ή στις εξόδους από κλειστές στροφές. Δεν είναι ένα ηλεκτρικό που θέλει να σε κολλήσει στο κάθισμα· είναι όμως σαφώς πιο άμεσο, πιο γεμάτο και πιο ικανό από πριν.

Η μεγάλη αλλαγή: ανάρτηση και άνεση

Εκεί που το ανανεωμένο bZ4X δείχνει να κάνει πραγματικά άλμα είναι στην ποιότητα κύλισης. Η νέα ρύθμιση της ανάρτησης έχει πετύχει κάτι δύσκολο: καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος με ταυτόχρονη βελτίωση στην άνεση.

Στις χαμηλές ταχύτητες απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ανωμαλιών χωρίς αναπηδήσεις, ενώ στις υψηλότερες ταχύτητες το αυτοκίνητο αποκτά μια στιβαρότητα που δεν θυμάμαι από το προηγούμενο μοντέλο. Σε κακά κομμάτια οδοστρώματος η καμπίνα παραμένει ήσυχη, δίνοντας την αίσθηση ότι έχει γίνει δουλειά και στην ηχομόνωση.

Τιμόνι και συμπεριφορά στο δρόμο

Το τιμόνι έχει επίσης μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Δεν είναι υπερβολικά βαρύ, ούτε όμως και «άδειο» γύρω από την ευθεία. Σε συνεχείς αλλαγές πορείας το bZ4X δείχνει πιο πρόθυμο να αλλάξει κατεύθυνση, χωρίς να γείρει υπερβολικά και χωρίς να τρομάζει τον οδηγό.

Η τετρακίνηση δίνει ένα επιπλέον επίπεδο σιγουριάς. Σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση, το σύστημα είναι πιο γρήγορο στη μετάδοση ροπής και η συμπεριφορά είναι πιο συνεκτική - περισσότερο crossover και λιγότερο «βαρύ» EV. Ακόμη και όταν πιέσεις λίγο παραπάνω, το αυτοκίνητο παραμένει προβλέψιμο.

Εκτός ασφάλτου: Η τετρακίνηση δείχνει τον χαρακτήρα της

Παρότι το Toyota bZ4X δεν σχεδιάστηκε ως καθαρόαιμο off-roader, οι χωμάτινες διαδρομές γύρω από τη Μάλαγα ανέδειξαν τις σημαντικές δυνατότητές του εκτός ασφάλτου. Το σύστημα τετρακίνησης με τα δύο ανεξάρτητα ηλεκτρικά μοτέρ αποδείχθηκε εντυπωσιακά αποτελεσματικό, μοιράζοντας τη ροπή με άμεσο, απόλυτα προβλέψιμο τρόπο. Ακόμη και σε κομμάτια με χαμηλή πρόσφυση, με πέτρες ή πατημένο χώμα, το αυτοκίνητο διατηρούσε σταθερή γραμμή και προσέφερε πολύ καλό έλεγχο, χωρίς σπινιαρίσματα και χωρίς νευρικές αντιδράσεις.

Τα προγράμματα X-Mode, ειδικά το Snow/Dirt, βοηθούν σημαντικά σε ανηφορικές ή κατηφορικές επιφάνειες, ενώ η ροπή που διαθέτουν οι ηλεκτροκινητήρες σε πολύ χαμηλές ταχύτητες κάνει το bZ4X να σκαρφαλώνει με άνεση ακόμη και σε σημεία όπου αντίστοιχα ηλεκτρικά crossover δυσκολεύονται. Είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του αυτοκινήτου και ένας τομέας στον οποίο η Toyota δείχνει ξεκάθαρα τα «μαθήματα» που πήρε από τη συνεργασία με τη Subaru στην εξέλιξη του αυτοκινήτου.

Επιδόσεις και κατανάλωση στην πράξη

Δεν είναι ένα ηλεκτρικό φτιαγμένο για επιτάχυνση-«φωτοβολίδα» και αυτό γίνεται σαφές από το πώς δίνει την ισχύ του. Ακόμη και η AWD έκδοση, παρότι γρήγορη, έχει πιο «στρωτή» παρά εκρηκτική απόδοση. Το πλεονέκτημα αυτής της φιλοσοφίας είναι ότι η δύναμη έρχεται σταθερά και χωρίς απώλειες πρόσφυσης, ιδίως σε δρόμους που δεν είναι τέλειοι - και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί στη Μάλαγα.

Η κατανάλωση που είδα ήταν απολύτως λογική για ηλεκτρικό αυτού του μεγέθους και της ισχύος. Στην προσθιοκίνητη έκδοση η τιμή που είδα ήταν κοντά σε αυτό που δίνει η Toyota στις μικτές συνθήκες, ενώ στην AWD, όπως είναι αναμενόμενο, το νούμερο ανεβαίνει ελαφρώς. Αυτή η μικρή διαφορά μεταφράζεται στην πράξη σε κάποια μείωση της πραγματικής αυτονομίας - όχι δραματική, αλλά υπαρκτή.

Θόρυβοι και αίσθηση στην καμπίνα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο -και αυτό που σε κερδίζει με διαφορά- είναι ο συνολικός βαθμός ησυχίας. Η Toyota έχει δουλέψει εμφανώς στο NVH και το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που σε ταξίδι μοιάζει ένα κλικ πιο premium από πριν. Ακόμη και με τις 20άρες ζάντες, που οδηγικά είναι πιο εντυπωσιακές αλλά συνήθως εντείνουν θορύβους κύλισης, το αυτοκίνητο παραμένει καλά μονωμένο. Στις χαμηλές ταχύτητες δεν ακούγονται ηλεκτρικοί συριγμοί, ενώ ο αέρας μπαίνει στην καμπίνα μόνο σε πολύ υψηλές ταχύτητες.

Το ανανεωμένο bZ4X δεν είναι απλώς ένα πιο ισχυρό και λίγο πιο καλοφτιαγμένο ηλεκτρικό. Είναι ένα αυτοκίνητο που διορθώνει στοχευμένα τις αδυναμίες του προηγούμενου και παρουσιάζεται πλέον ώριμο, ισορροπημένο και ανταγωνιστικό.

Η άνεση, η ποιότητα κύλισης, η ησυχία και η συνολική αίσθηση στιβαρότητας βελτιώνονται αισθητά και αυτό είναι που τελικά καθορίζει τον χαρακτήρα του. Η AWD έκδοση προσφέρει το επιπλέον επίπεδο δύναμης και ασφάλειας που περιμένει κάποιος από ένα EV crossover, ενώ η FWD παραμένει η πιο λογική και οικονομική επιλογή.

Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα, το νέο bZ4X μοιάζει πλέον σαν ένα μοντέλο που «βρήκε τον εαυτό του».

Εκδόσεις και τιμές Toyota bZ4X (Ελλάδα)

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Μετάδοση Τιμή από bZ4X Single Motor Style 57,7 kWh 167 hp FWD 40.420 € bZ4X Single Motor Style Plus 73,1 kWh 224 hp FWD 44.420 € bZ4X Double Motor Style Plus 73,1 kWh 343 hp AWD 46.820 € bZ4X Single Motor Lounge 73,1 kWh 224 hp FWD 48.420 € bZ4X Double Motor Lounge 73,1 kWh 343 hp AWD 50.820 € bZ4X Single Motor Lounge Plus 73,1 kWh 224 hp FWD 50.320 € bZ4X Double Motor Lounge Plus 73,1 kWh 343 hp AWD 52.720 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν το όφελος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η άφιξη του ανανεωμένου Toyota bZ4X στην ελληνική αγορά έχει προγραμματιστεί για Φεβρουάριο 2026.

«I did it my way»

Το ανανεωμένο Toyota bZ4X δείχνει ξεκάθαρα ότι η ιαπωνική εταιρεία δεν μπήκε ποτέ στην ηλεκτροκίνηση για να «προλάβει» τους άλλους, αλλά για να την κάνει με τους δικούς της όρους. Δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασμό των αριθμών, ούτε τις ακραίες επιταχύνσεις· επιδιώκει την αξιοπιστία, την συνέπεια και τη σταθερή, καθημερινή ποιότητα που μπορεί να εκτιμήσει κάθε οδηγός.

Με τις νέες μπαταρίες, τους ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες, τη βελτιωμένη ανάρτηση και την αναβαθμισμένη αίσθηση στην καμπίνα, το bZ4X είναι επιτέλους το αυτοκίνητο που έπρεπε να είναι από την αρχή: ένα ολοκληρωμένο, ώριμο και ουσιαστικό ηλεκτρικό crossover, που δεν κυνηγάει τον ανταγωνισμό αλλά βρίσκει τον δικό του δρόμο.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνεις κάτι στην αυτοκίνηση: ο ευρωπαϊκός, ο αμερικανικός, ο κινεζικός κι άλλοι πολλοί. Και υπάρχει όμως και ο σωστός τρόπος: ο τρόπος της Toyota.

