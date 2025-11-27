Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, συνδυάζει την αυθεντική εικόνα της Jeep με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και μεγάλη γκάμα.

Το Jeep Compass ήταν ανέκαθεν ένα σύμβολο και η ολοκαίνουργια γενιά του δεν αποτελεί εξαίρεση. Το νέο μοντέλο φέρνει την εμπειρία ενός Jeep στη σύγχρονη εποχή, συνδυάζοντας τον εμβληματικό σχεδιασμό με κορυφαίο επίπεδο τεχνολογίας.

Από τους δρόμους της πόλης, τους αυτοκινητόδρομους, έως και τις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές, το νέο Jeep Compass θα φέρνει σε πέρας την αποστολή του με συνέπεια και ασφάλεια.

Διαστάσεις και βελτιωμένη αίσθηση

Οι αναλογίες του αμαξώματος ασπάζονται στο έπακρο την ταυτότητα της μάρκας, με συνολικό μήκος να είναι στα 4,55 μέτρα, ενώ η αναβαθμισμένη αεροδυναμική απόδοση βάζει ακόμη μία... πινελιά στο κάδρο. Όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα είναι μελετημένα για να αποδίδουν ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να συνδυάζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του μοντέλου με την άνεση. Έτσι, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 200 mm συνοδεύεται από το ακόμη καλύτερο κράτημα Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Compass οι κινήσεις του αμαξώματος στον κατακόρυφο άξονα είναι 15% πιο ομαλές, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20% δίνοντας ακόμα πιο σταθερό πάτημα.

Ταυτόχρονα, το σύστημα διεύθυνσης είναι ρυθμισμένο για ακρίβεια μα και ευκολία, δίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα κάτω από όλες τις συνθήκες. Οι παραπάνω βελτιώσεις συνοδεύονται από αναβαθμισμένη ηχομόνωση που προκύπτει από τη χρήση νέων υλικών, όπως το παχύτερο κατά 11%πίσω κρύσταλλο.

Μηχανικά σύνολα

Η γκάμα του νέου Compass θα είναι παραπάνω από πλήρης, δίνοντας σε κάθε οδηγό την ελευθερία να επιλέξει την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων, αποδοτικότητας και απόλαυσης. Αρχικά θα περιλαμβάνει την 1.2 e-Hybrid έκδοση που αποδίδει 145 ίππους και έχει συνολική αυτονομία έως 970 χιλιόμετρα.

Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με απόδοση 213 ίππους και αυτονομία 500 χιλιόμετρα.

Χώροι για όλους

Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη για κορυφαία πρακτικότητα, δίνοντας παράλληλα στον οδηγό και τους επιβάτες μια έξυπνη, διαισθητική και συνδεδεμένη εμπειρία. Ο διαθέσιμος χώρος είναι μεγαλύτερος από ποτέ, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν επιπλέον 20 χιλιοστά για τα γόνατα σε σχέση με το προηγούμενο Compass και χώρο αποσκευών 550 λίτρων. Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος της καμπίνας φτάνει τα 34 λίτρα και χωράει όλα τα καθημερινά αντικείμενα.

Έμφαση στην τεχνολογία

Η αρχιτεκτονική δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Για το κιβώτιο ταχυτήτων υπάρχει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιστροφικό χειριστήριο, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ο επιλογέας Selec-Terrain που είναι εργονομικά τοποθετημένος για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Το Selec-Terrain είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει επίσης τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πέντε λειτουργίες: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση), οι οποίες αλλάζουν τις παραμέτρους στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων, ώστε σε κάθε περίπτωση ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα να είναι μέγιστες.

Το ταμπλό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη 16 ιντσών για το σύστημα infotainment, με Head-Up Display που προβάλει κάθε σημαντικό δεδομένο χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να παίρνει το βλέμμα από το δρόμο. Ακόμη και τα χειριστήρια του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απλότητα, επιτρέποντας στον οδηγό να διαχειρίζεται πολλές λειτουργίες εύκολα και με ασφάλεια.