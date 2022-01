Formula E: 1-2 η Mercedes στο πρώτο ePrix της Σαουδικής Αραβίας (vid)

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νικ ντε Βρις κατέκτησε τη νίκη στην παρθενική μάχη της νέας σεζόν.

Σε μονόλογο της Mercedes-EQ εξελίχθηκε το εναρκτήριο ePrix της όγδοης σεζόν της Formula E! Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νικ ντε Βρις ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη, με τον ομόσταβλό του, Στόφελ Φαντούρν να τον πλαισιώνει στον πρώτο αγώνα στους δρόμους της Ντιρίγια στη Σαουδική Αραβία.

Ο Βέλγος ήταν αυτός που είχε την pole position και είχε το πάνω χέρι στον αγώνα, ώσπου ένας λάθος υπολογισμός του στέρησε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το Attack Mode. Έτσι αρκέστηκε στη δεύτερη θέση με τα ασημί βέλη να τερματίζουν σε σχηματισμό.





Ο πλησιέστερος αντίπαλος, ο Τζέικ Ντένις της Avalanche Andretti ήταν οκτώ δευτερόλεπτα μακριά ενώ ακολούθησε μία τετράδα με πολύ μικρές διαφορές. Ο Σαμ Μπερντ ήταν τέταρτος για λογαριασμό της Jaguar Racing, έχοντας πίσω του το δίδυμο της Venturi, τον πρώην πρωταθλητή Λούκας ντι Γκράσι και τον Εντοάρντο Μορτάρα.

Όγδοος ήταν ο επίσης πρώτη πρωταθλητής Ζακ Ερίκ Βερν της DS TECHEETAH ενώ οι Porsche έμειναν εκτός δεκάδας.

Αναλυτικά η κατάταξη:





Δείτε τα highlights της συναρπαστικής πρεμιέρας στο video που ακολουθεί…

