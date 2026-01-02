Παρά τις φήμες για τη σχέση τους, ο Μαξ Φερστάπεν και ο Κρίστιαν Χόρνερ διατηρούν τακτική επικοινωνία.

Η απομάκρυνση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη Red Bull Racing τον Ιούλιο του 2025, μετά από 20 χρόνια στην ηγεσία της, ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι ο Horner οδήγησε την ομάδα σε 14 παγκόσμιους τίτλους, το «τοξικό» κλίμα που είχε διαμορφωθεί στους τελευταίους 18 μήνες της θητείας του οδήγησε τους μετόχους στην απόφαση να τον αντικαταστήσουν με τον Λοράν Μεκίς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Viaplay, ο Μαξ Φερστάπεν ξεκαθάρισε ότι η προσωπική του σχέση με τον πρώην διευθυντή του παραμένει εξαιρετική. Ο Ολλανδός αποκάλυψε ότι επικοινωνούν κάθε εβδομάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τριημέρων ή στις διακοπές τους, κυρίως μέσω γραπτών μηνυμάτων.

«Έχουμε χτίσει έναν ισχυρό δεσμό με τον Κρίστιαν. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί, ειδικά το 2021. Αυτά δεν ξεχνιούνται», δήλωσε ο Φερστάπεν. Όπως εξήγησε, ο Horner παραμένει ο «μεγαλύτερος οπαδός» του, στέλνοντάς του μηνύματα ενθάρρυνσης πριν από κάθε αγώνα, ενώ οι συζητήσεις τους πλέον επεκτείνονται και εκτός των ορίων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η «αναγέννηση» της Red Bull

Παρά τη συναισθηματική σύνδεση με τον Χόρνερ, ο Φερστάπεν δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι η αλλαγή ηγεσίας ήταν απαραίτητη για την ομάδα. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Μεκίς, η Red Bull σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση, με τον Φερστάπεν να διεκδικεί τον τίτλο μέχρι τέλους και να τερματίζει τελικά δεύτερος πίσω από τον Λάντο Νόρις.

«Η ομάδα πάει καλά, υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Βλέπεις τους ανθρώπους να χαμογελούν ξανά. Είναι ένα όμορφο περιβάλλον, όλοι τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους και αυτό ήταν κάτι που μας έλειψε σε κάποιο σημείο. Το αυθεντικό στιλ της Red Bull είχε χαθεί», επεσήμανε ο Φερστάπεν.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι, ενώ το κεφάλαιο Horner έκλεισε οριστικά για την αυστριακή ομάδα, η επιρροή του στον κορυφαίο οδηγό της παραμένει ζωντανή, έστω και από απόσταση.

