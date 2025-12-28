Ο Μαξ Φερστάπεν αλλάζει «στρατόπεδο» στους αγώνες GT

Κώστας Παστρίμας
Ο Μαξ Φερστάπεν αλλάζει «στρατόπεδο» στους αγώνες GT
Η αγωνιστική ομάδα του Ολλανδού πρωταθλητή αφήνει την Aston Martin και περνά στη Mercedes-AMG.

Η αγωνιστική δραστηριότητα του Μαξ Φερστάπεν εκτός Formula 1 συνεχίζει να μεγαλώνει, με την ομάδα του στους αγώνες GT να προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον. Η Verstappen Racing ανακοίνωσε πολυετή συνεργασία με τη Mercedes‑AMG, ξεκινώντας από τη σεζόν του 2026.

Μέχρι σήμερα, η ομάδα του Φερστάπεν αγωνιζόταν με Aston Martin Vantage GT3, ωστόσο από την επόμενη χρονιά θα χρησιμοποιεί την Mercedes-AMG GT3 στο GT World Challenge Europe, τόσο στο Sprint Cup όσο και στο Endurance Cup. Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα συνεχίσει να υλοποιείται σε συνεργασία με την 2 Seas Motorsport.

Μια κίνηση εκτός F1, χωρίς… παρεξηγήσεις

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει καμία σχέση με το μέλλον του Φερστάπεν στη Formula 1. Ο Ολλανδός παραμένει πλήρως δεσμευμένος στη Red Bull, με τη συνεργασία με τη Mercedes-AMG να αφορά αποκλειστικά το project GT που «τρέχει» παράλληλα με την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μονοθεσίων.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Φερστάπεν δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για τους αγώνες αντοχής και τα GT, έχοντας ήδη οδηγήσει Mercedes-AMG GT3 σε ιδιωτικές δοκιμές. Η επιλογή της γερμανικής εταιρείας θεωρείται στρατηγική, τόσο λόγω τεχνικής υποστήριξης όσο και λόγω του βάθους στο εργοστασιακό της πρόγραμμα.

 

Η κίνηση αυτή δείχνει πώς ο Μαξ Φερστάπεν χτίζει σταδιακά ένα αγωνιστικό «οικοσύστημα» πέρα από τη Formula 1, χωρίς όμως να χάνει την απόλυτη συγκέντρωσή του εκεί όπου συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Verstappen Racing

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 