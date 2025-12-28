Ο Μαξ Φερστάπεν αλλάζει «στρατόπεδο» στους αγώνες GT

Η αγωνιστική ομάδα του Ολλανδού πρωταθλητή αφήνει την Aston Martin και περνά στη Mercedes-AMG.

Η αγωνιστική δραστηριότητα του Μαξ Φερστάπεν εκτός Formula 1 συνεχίζει να μεγαλώνει, με την ομάδα του στους αγώνες GT να προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον. Η Verstappen Racing ανακοίνωσε πολυετή συνεργασία με τη Mercedes‑AMG, ξεκινώντας από τη σεζόν του 2026.

Μέχρι σήμερα, η ομάδα του Φερστάπεν αγωνιζόταν με Aston Martin Vantage GT3, ωστόσο από την επόμενη χρονιά θα χρησιμοποιεί την Mercedes-AMG GT3 στο GT World Challenge Europe, τόσο στο Sprint Cup όσο και στο Endurance Cup. Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα συνεχίσει να υλοποιείται σε συνεργασία με την 2 Seas Motorsport.

Μια κίνηση εκτός F1, χωρίς… παρεξηγήσεις

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει καμία σχέση με το μέλλον του Φερστάπεν στη Formula 1. Ο Ολλανδός παραμένει πλήρως δεσμευμένος στη Red Bull, με τη συνεργασία με τη Mercedes-AMG να αφορά αποκλειστικά το project GT που «τρέχει» παράλληλα με την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μονοθεσίων.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Φερστάπεν δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για τους αγώνες αντοχής και τα GT, έχοντας ήδη οδηγήσει Mercedes-AMG GT3 σε ιδιωτικές δοκιμές. Η επιλογή της γερμανικής εταιρείας θεωρείται στρατηγική, τόσο λόγω τεχνικής υποστήριξης όσο και λόγω του βάθους στο εργοστασιακό της πρόγραμμα.

Η κίνηση αυτή δείχνει πώς ο Μαξ Φερστάπεν χτίζει σταδιακά ένα αγωνιστικό «οικοσύστημα» πέρα από τη Formula 1, χωρίς όμως να χάνει την απόλυτη συγκέντρωσή του εκεί όπου συνεχίζει να γράφει ιστορία.